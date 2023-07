Lakeside Software étend sa présence mondiale en Allemagne, en Autriche et en Suisse

Lakeside nomme Alexander Laubert, vétéran de l'industrie, au poste de directeur des ventes pour la région DACH

BOSTON, 27 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Lakeside Software, un leader de l'expérience numérique des employés, a annoncé son expansion dans la région des pays germanophones (région DACH), notamment en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Parallèlement, la société a annoncé la nomination d'Alexander Laubert au poste de directeur des ventes dans cette région. Cette initiative stratégique démontre l'engagement de Lakeside à répondre énergiquement à la demande mondiale de solutions de TI qui soutiennent l'engagement des employés, la productivité et la croissance d'entreprise.

« Nous sommes fiers d'annoncer notre expansion en Allemagne, en Autriche et en Suisse, qui comptent parmi les principales puissances économiques européennes, a déclaré David Keil, PDG de Lakeside Software. Cette initiative stratégique mise sur la force de la région et renforce notre présence en Europe. L'expérience en ventes d'Alexander et sa compréhension approfondie de la région contribueront sans aucun doute à la croissance et au succès continus de Lakeside à l'échelle mondiale. »

L'expansion de Lakeside Software dans la région DACH coïncide avec la demande croissante d'initiatives de transformation numérique dans la région et dans le reste du monde. La région forme un puissant bloc économique, offrant un terrain fertile pour les données de Lakeside sur l'expérience numérique des employés et son expertise en analyse. Lakeside est prête à aider les organisations à mener à bien leurs transformations numériques et à atteindre leurs objectifs commerciaux en tirant parti de l'innovation, de la main-d'œuvre qualifiée et de l'environnement favorable aux entreprises de la région.

« Je suis ravi de participer à l'expansion de Lakeside dans la région DACH, a affirmé M. Laubert. Les solutions de pointe de Lakeside optimisent les environnements numériques et offrent une expérience utilisateur exceptionnelle. Grâce à une approche localisée et grâce au travail sur le terrain, nous fournirons des solutions personnalisées qui stimulent la transformation numérique et la croissance des entreprises dans la région, tout en commercialisant nos produits de base sur ce nouveau marché. »

La plateforme Lakeside SysTrack capture, traite et transforme toutes les 15 secondes 10 000 points de données provenant de terminaux de tous types. Sa technologie innovante permet aux décideurs d'obtenir des renseignements uniques et exploitables qui mesurent, analysent et optimisent de façon proactive l'expérience numérique des employés, en vue de générer des résultats commerciaux.

En tant que directeur des ventes, M. Laubert dirigera une équipe chevronnée de professionnels des ventes aux entreprises, qui s'appuiera sur une expertise approfondie de l'industrie et du marché. Il possède plus de 20 ans d'expérience en conseils et gestion des ventes.

L'annonce de l'expansion de Lakeside dans la région DACH est la plus récente d'une série d'initiatives mettant en valeur la croissance stratégique de l'entreprise ainsi que l'expansion de sa présence mondiale. En juin, Lakeside a annoncé son nouveau cadre Velocity qui trace une voie claire et rapide vers la réalisation de rendements éprouvés à l'aide la plateforme SysTrack Lakeside, et qui aide les entreprises à gérer avec succès les défis informatiques les plus urgents. Le cadre Velocity offre des stratégies et des tactiques destinées aux cas d'utilisation courants tels que la rationalisation des logiciels, l'optimisation du matériel, la réduction des demandes d'assistance informatique et la visibilité complète de l'expérience numérique des employés.

À propos de Lakeside Software

Lakeside Software est un leader de la gestion de l'expérience numérique dans le cloud. La plateforme d'expérience numérique dans le cloud de Lakeside recueille et analyse des données sur tout ce qui peut avoir une incidence sur l'expérience de l'utilisateur final et sur la productivité de l'entreprise. Elle fournit en outre la visibilité inégalée dont les équipes de TI ont besoin pour concevoir et soutenir des milieux de travail numériques en évolution rapide. Les clients utilisent la technologie de Lakeside à des fins de gestion de l'expérience de l'utilisateur final, de planification numérique des lieux de travail, d'optimisation des actifs de TI, de gestion à distance du travail et de prestation proactive de services d'assistance. Pour en savoir plus, consultez le site www.lakesidesoftware.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1476607/Lakeside_Logo.jpg

SOURCE Lakeside Software