LaLiga lanza "Black Stars of LaLiga" en honor a los jugadores afrodescendientes a lo largo de la historia de la liga

La serie es producida por LaLiga North America en asociación con Black Arrow FC y debutó el 19 de mayo en el canal de Andscape en YouTube y posteriormente en ESPN+

NUEVA YORK, 24 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- LaLiga North America anunció el 19 de mayo el lanzamiento de "Black Stars of LaLiga", una serie que celebra los orgullosos orígenes y surgimientos culturales de tres de las estrellas emergentes de la liga: Yunus Musah del Valencia CF, Alexander Isak de la Real Sociedad e Iñaki Williams del Athletic Club.

Cada episodio, que dura de 15 a 20 minutos, lleva a los aficionados a través del surgimiento y la trayectoria del jugador por diferentes lugares de España. A medida que se sumergen en cada región y experimentan los clubes que tanto significan para sus comunidades locales, aprenden sobre las diversas personas y jugadores que los integran.

La serie fue producida por LaLiga North America, la empresa conjunta de la liga con Relevent Sports en los Estados Unidos, Canadá y México, en asociación con Black Arrow FC, una marca que se enfoca en la intersección del fútbol y la cultura afrodescendiente.

"Black Stars of LaLiga" debutó en el canal de Andscape en YouTube el jueves 19 de mayo con la historia de Yunus Musah: Citizen of the World. The Swedish Eritrean Footballer de Alexander Isak se estrenará el martes 24 de mayo, y la serie concluirá el jueves 26 de mayo con A Long Journey, New Beginnings de Iñaki Williams. Posteriormente, todos los episodios estarán disponibles en ESPN+ en una sección de contenido selecto de Andscape, la plataforma multimedia de ESPN dedicada a adoptar y compartir toda la gama de identidad y cultura afrodescendiente. También habrá contenido complementario en formato corto disponible en las plataformas ESPN y LaLiga.

"LaLiga es una de las ligas deportivas más diversas del mundo, hogar de jugadores de 62 nacionalidades diferentes que tienen seguidores en todo el mundo", señaló Boris Gartner, director ejecutivo de LaLiga North America. "Es importante para nosotros contar las historias de estrellas como Yunus, Alexander e Iñaki mientras celebramos sus vidas y logros y elevamos sus voces para inspirar a la próxima generación de jugadores de LaLiga".

"Andscape está encantado de unir fuerzas con LaLiga North America para dar vida a estas historias", expresó Raina Kelley, vicepresidenta y editora en jefe de Andscape. "Reflejar la luz de estas estrellas afrodescendientes es exactamente lo que queremos hacer a diario y en todas nuestras plataformas. Y estos son los tipos de contenido que hay que ver y sentir para comprender realmente la importancia de la diversidad".

"Yunus, Alexander e Iñaki no solo representan a tres de las estrellas emergentes de LaLiga, sino que continúan con la larga tradición e historia de los jugadores afrodescendientes mostrando sus talentos en la primera división de España", comentó Adrian Segovia, director de Contenido y Distribución de LaLiga North America.

Cada uno de ellos viene de diferentes partes del mundo y representa a múltiples regiones, culturas y orígenes, Musah (19 años), Isak (22) y Williams (27) se están consolidando como parte de la larga y tenaz historia y legado de los jugadores afrodescendientes de LaLiga, entre los que se encuentran también Samuel Eto'o, Patrick Kluivert, Jozy Altidore, Clarence Seedorf, Frederic Kanoute y Yaya Toure, entre otros.

Yunus Musah – Citizen of the World

Nacido en los Estados Unidos de padres ghaneses, Musah creció en Italia e Inglaterra antes de incorporarse al Valencia CF en 2019. En este episodio, Musah recuerda su crianza global y cómo esta lo convirtió en la persona y el futbolista que es hoy en día. Este políglota también comenta sobre su decisión de comprometerse con la selección nacional de los Estados Unidos en lugar de las de Ghana, Italia e Inglaterra.

Alexander Isak – The Swedish Eritrean Footballer

Ubicada a orillas de la bahía de Vizcaya, en el País Vasco de España, la Real Sociedad es un reflejo del pueblo, la cultura y la historia de la ciudad al tiempo que es una institución unificadora de la comunidad. Una de las jóvenes estrellas del club es Alexander Isak. Nacido en Suecia de padres eritreos, el joven de 22 años refleja su herencia tras crecer en Suecia y trasladarse a España siendo adolescente cuando firmó con Los Txuri-Urdin en 2019.

Iñaki Williams – A Long Journey, New Beginnings

Iñaki Williams no estaría en el lugar que está hoy de no ser por sus padres. En busca de una vida mejor para su familia, abandonaron Ghana y soportaron un espeluznante viaje por el desierto africano en un intento de llegar a España. Tras lograr establecerse en Bilbao, Iñaki y su hermano menor, Nico, nacieron en el País Vasco, lo que los hizo elegibles para jugar para el Athletic Club, un sueño, un honor y un privilegio para los hermanos Williams, especialmente debido a los sacrificios que sus padres hicieron décadas antes.

"Black Stars of LaLiga" es la segunda serie prémium desarrollada por LaLiga North America para ESPN+ como parte de sus esfuerzos por crear contenido relevante para los fanáticos de LaLiga en los Estados Unidos. Su estudio interno de producción, LaLiga North America Studios, también crea más de 25 programas digitales cada semana en inglés y español que presentan talentos locales y cuentan historias de la competencia, sus clubes y jugadores de una manera que se conecta con los fanáticos locales.

Acerca de LaLiga North America

LaLiga North America es una empresa conjunta entre LaLiga y Relevent Sports Group que actúa como representación exclusiva de LaLiga en los Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica para todas las actividades comerciales y de desarrollo. La operación administra los derechos de televisión/medios de comunicación y los acuerdos comerciales en nombre de la liga y apoya su crecimiento en la región a través de actividades relacionadas con el consumidor que incluyen desarrollo de contenido, eventos y activaciones, acuerdos de marketing, desarrollo de academias y entrenadores juveniles, partidos de exhibición y está planeando un partido oficial de LaLiga Santander para que se juegue en los Estados Unidos.

Acerca de Black Arrow FC

Black Arrow (FC) es la primera plataforma del mundo que se centra en la intersección del fútbol y la cultura afrodescendiente. Potenciados por la autenticidad e impulsados por la creatividad, usamos el fútbol como nuestro medio para contar historias de impacto y crear experiencias culturales. Nuestros proyectos aprovechan la influencia de la cultura afrodescendiente para elevar la percepción del fútbol en los Estados Unidos, lo que nos permite impulsar el juego en las zonas urbanas y en los círculos sociales donde nunca antes había existido. Ofrecemos a los jugadores y fanáticos afrodescendientes del fútbol, por primera vez en los medios deportivos, la oportunidad de contar nuestras propias historias y elaborar nuestras propias narrativas dentro del mayor deporte del mundo. Fundada en Oakland, California, Black Arrow también está comprometida a presentar y llevar el juego del fútbol a la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, y a nivel internacional, a utilizar nuestro amor común por el bello juego para conectar (de nuevo) a la diáspora africana.

Acerca de Andscape

Andscape es una plataforma de medios afrodescendientes dedicada a crear, destacar y elevar las diversas historias de identidad afrodescendiente. Amplificado por la potencia y el alcance de ESPN y Walt Disney Company, el paraguas de Andscape incluye una división editorial, un brazo editorial de libros, una división de cine y televisión y un grupo editorial musical, cada uno integrado por la misión compartida de iluminar la cultura y la experiencia afrodescendientes. Fundada en 2022, Andscape es una reimaginación, expansión y diversificación de la antigua plataforma The Undefeated.

CONTACTO: Lucy Hartwell, [email protected].

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1823908/Black_Stars_of_LaLiga_Logo.jpg

FUENTE LaLiga North America

SOURCE LaLiga North America