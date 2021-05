LaLiga s'associe à Microsoft pour transformer numériquement le football à l'échelle mondiale et réinventer une nouvelle ère du sport

Les entreprises se concentreront sur la mise au point de solutions technologiques innovantes pour l'industrie du sport, afin d'améliorer l'expérience d'engagement des fans grâce à une couverture des matchs améliorée par les données, à des services de streaming OTT (hors pair) de nouvelle génération, à des services avancés de protection de contenu et à des systèmes de gestion de salles de spectacles

MADRID, 20 mai 2021 /PRNewswire/ -- LaLiga, la première association de football espagnole, et Microsoft Corp. ont annoncé mercredi l'extension de leur partenariat axé sur la transformation numérique de l'expérience sportive à l'échelle mondiale. Les sociétés collaboreront également au développement de solutions technologiques pour l'industrie des médias et du divertissement grâce à l'offre technologique de LaLiga, LaLiga Tech.

En tant que partenaire mondial de LaLiga en matière de technologie et d'innovation, Microsoft aidera à développer de nouvelles solutions et à tirer parti des solutions existantes qui favoriseront l'innovation dans le secteur du sport, notamment :

Pour les fans de sport : Azure Event Hubs, Azure Data Lake, Azure Databricks et Azure Machine Learning proposeront une couverture des matchs améliorée par les données, des options de streaming OTT personnalisées telles que la sélection de l'angle de la caméra pendant les matchs. LaLiga proposera de nouvelles expériences telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les rediffusions en 3D.

Azure, Dynamics 365, Power BI, SQL Database et Azure Cosmos DB, Azure Machine Learning permettront d'améliorer la plateforme de streaming OTT qui propose des recommandations personnalisées et des expériences améliorées grâce à des contenus, des jeux et des services pertinents. Pour les gestionnaires de salles de spectacle : Power BI et Azure rationaliseront les opérations dans les stades grâce à des innovations en matière de sécurité, et tireront parti de la 5G pour offrir des expériences unifiées dans les stades.

Dans le cadre de cette collaboration, LaLiga utilisera Microsoft Azure, y compris l'IA et l'apprentissage automatique pour sa plate-forme LaLigaSportsTV OTT et sa plate-forme Mediacoach (statistiques de matchs et visualisation), pour réinventer les expériences et les formats audiovisuels interactifs.

« Nous apprécions Microsoft en tant que notre partenaire technologique et d'innovation et apprécions la façon dont elle collabore étroitement pour créer des solutions innovantes visant à résoudre les défis commerciaux spécifiques à notre secteur », a déclaré Javier Tebas, président de LaLiga. « Nous entrons dans une nouvelle ère dans laquelle la technologie deviendra le centre de l'expérience des fans et les informations sur les données alimenteront la prochaine étape de la croissance mondiale. »

« Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec LaLiga alors qu'elle prend de nouvelles mesures audacieuses pour renforcer son engagement auprès de ses centaines de millions de fans, tout en mettant sur le marché de nouveaux modèles commerciaux avec les capacités du cloud et de l'IA de Microsoft », a déclaré Jean-Philippe Courtois, vice-président exécutif et président en charge des ventes mondiales, du marketing et des opérations de Microsoft Corp. « Microsoft est fière d'aider à accélérer l'innovation numérique de LaLiga et à offrir de nouvelles opportunités commerciales passionnantes dans les secteurs du sport et du divertissement grâce au portefeuille technologique de LaLiga.

Cette collaboration est essentielle à la croissance et au développement de LaLiga Tech, grâce à laquelle LaLiga intégrera sa gamme complète de technologies existantes dans une offre commerciale pour le secteur du sport, des statistiques et analyses du jour de match à la prochaine génération de services de streaming OTT, en passant par les services de protection de contenu et les systèmes de gestion d'accès aux salles de spectacle les plus avancés. Cela aidera LaLiga à se développer dans une nouvelle ère dans le sport et au-delà et à améliorer l'expérience des fans en créant de nouvelles solutions technologiques basées sur les données et alimentées par Microsoft Azure, Power BI, Dynamics 365 et Microsoft 365, et permettra de fournir une plate-forme, des services et des solutions technologiques personnalisés à des tiers.

Les offres s'appuient sur la riche expérience d'investissement de LaLiga axée sur le développement de technologies innovantes visant à améliorer l'expérience des fans, notamment un écosystème solide d'applications en plus des services Microsoft Azure. La famille d'applications officielles de LaLiga a enregistré plus de 113 millions de téléchargements dans le monde. LaLigaSportsTV, qui offre une plate-forme de streaming vidéo OTT gratuite pour plusieurs sports autres que le football, compte plus de 1,5 million d'utilisateurs enregistrés.

Les solutions tirent parti des données et d'une IA puissantes pour fournir un contenu personnalisé en fonction des préférences des fans, ainsi que des jeux et des vidéos qui suscitent l'intérêt des fans occasionnels et inconditionnels le jour du match et au-delà.

En outre, LaLiga utilise les tableaux de bord Microsoft Power BI pour offrir une visualisation des données relatives à l'audience télévisée, au fan360, aux médias sociaux, à la préférence et l'engagement de la marque, aux performances du Web et des applications par pays, aidant ainsi LaLiga et ses clubs à créer des expériences plus conviviales et personnalisées.

Grâce au partenariat élargi annoncé aujourd'hui, LaLiga et Microsoft vont se concentrer sur la co-innovation et l'accélération du cloud en utilisant Microsoft Azure et ses capacités en matière d'IA. Cette collaboration continuera à fournir à LaLiga, par le biais des actifs de LaLiga Tech, de nouvelles opportunités de croissance et d'affaires en tirant parti des meilleures innovations développées sur le marché du sport et par des sociétés de divertissement et d'autres sociétés commerciales dans le monde entier.

À propos de LaLiga

LaLiga est une organisation mondiale, innovante et socialement responsable, leader dans le secteur des loisirs et du divertissement. Il s'agit d'une association sportive privée composée des 20 équipes de LaLiga Santander et 22 de LaLiga SmartBank, responsable de l'organisation de ces compétitions nationales de football professionnel. Lors de la saison 2018/2019, LaLiga a atteint plus de 2,7 milliards de personnes dans le monde. Avec son siège à Madrid (Espagne), elle est présente dans 55 pays à travers 9 bureaux et 46 représentants. L'association mène son action sociale à travers sa Fondation et est la première ligue de football professionnel au monde à disposer d'une ligue pour les footballeurs déficients intellectuels : LaLiga Genuine Santander.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique pour une ère d'environnements cloud et de périphériques intelligents. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire plus.

