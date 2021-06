LaLiga y Relevent Sports amplían su joint venture a México para seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo Norteamérica

LaLiga North America, la joint venture entre LaLiga y Relevent Sports, trabaja desde el 2018 en Estados Unidos y Canadá

La expansión llega en un momento estratégico para la región que incluye la Copa Mundial de la FIFA 2026

NUEVA YORK, 3 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- LaLiga North America, joint venture participada al 50% entre LaLiga y Relevent Sports Group, ampliará su área de acción y sumará a México como parte de los territorios que gestionará para promocionar e incrementar la presencia de marca de la competición española y sus clubes en América del Norte. La expansión a México de LaLiga North America se enfocará en el manejo y representación de los derechos audiovisuales, el refuerzo del área comercial, la creación y gestión de contenidos para crecer y servir mejor a los seguidores de LaLiga en el territorio mexicano, y el apoyo al broadcaster de LaLiga en México, SKY Sports.

Desde la creación de LaLiga North America en 2018, la empresa ha enfocado sus esfuerzos a promover la cultura del fútbol en Estados Unidos y Canadá gracias a los insuperables activos de LaLiga, la liga más importante del mundo y con los mejores clubes y jugadores de renombre internacional. Con la expansión del radio de acción de LaLiga North America, se potenciará en México las acciones de promoción, así como el desarrollo de negocio tanto para la competición como para los clubes que forman LaLiga.

Además, esta ampliación de la alianza llega en el marco de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, un momento estratégico para el futbol en la región.

"Para LaLiga este es el momento de aprovechar la oportunidad de acelerar nuestro crecimiento en todo América del Norte", comenta Javier Tebas, presidente de LaLiga. "Stephen Ross y el equipo de Relevent Sports han sido excepcionales. La ampliación de nuestra colaboración con ellos sin lugar a duda ayudará a aumentar aún más la marca de LaLiga y los clubes de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank en toda la región."

"LaLiga se encuentra entre las mejores marcas de entretenimiento del mundo", comenta Stephen Ross, presidente y propietario de Relevent Sports Group. "Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado hasta la fecha en los Estados Unidos y Canadá a través de LaLiga North America. Estamos muy contentos de contar con la oportunidad de demostrar nuestra experiencia en México a través de la ampliación de este acuerdo. Además, esperamos seguir ampliando nuestra colaboración a proyectos aún más ambiciosos con LaLiga en los próximos años".

Parte de los principales pilares de trabajo que tendrá LaLiga North America en México será la representación y manejo de los derechos audiovisuales y el apoyo y soporte a SKY Sports (broadcaster de LaLiga en México) para seguir promocionando la competición; el refuerzo en la activación comercial en el mercado; la gestión y creación de contenidos para generar una mayor cercanía con los aficionados; así como la creación de eventos y activaciones para seguir impulsando la competición española en territorio mexicano.

"Unirnos con Relevent para crear LaLiga North America ha sido un gran hito en nuestra estrategia de desarrollo internacional, con la expansión de este acuerdo a México sabemos que lograremos replicar los éxitos que hemos alcanzado en Estados Unidos y Canadá desde la creación de esta joint venture", agregó el director general ejecutivo de LaLiga, Óscar Mayo.

"LaLiga y Relevent Sports Group han incrementado la influencia y el alcance de LaLiga en Estados Unidos y Canadá gracias a esta joint venture. La expansión de LaLiga North America a México, valida el trabajo que hemos realizado y demuestra que el modelo de negocio que creamos es escalable y replicable", comenta Daniel Sillman, CEO de Relevent Sports Group.

"En los últimos tres años hemos construido una relación estrecha entre LaLiga y los fanáticos del fútbol en Estados Unidos y Canadá, entendiendo sus hábitos y preferencias, y conectando con ellos de una manera única", comentó Boris Gartner, director general de LaLiga North America. "Vamos a aprovechar la ya exitosa operación de LaLiga North America, utilizando el equipo de expertos que tenemos en la región y estas experiencias invaluables, lo cual nos permite estar en una excelente posición para expandir el alcance de la operación a México y maximizar la oportunidad que tiene este mercado".

LaLiga tiene presencia en México desde 2017 con el programa LaLiga Global Network, en el que se envío a un delegado a representar a la competición en el mercado. Debido a la importancia de México y las necesidades que se requerían, en 2018 se decidió establecer una oficina permanente de LaLiga en Ciudad de México para seguir promocionando a la competición y dando apoyo a los clubes de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. La ampliación de LaLiga North America al territorio mexicano, representa un importante paso adicional de LaLiga para seguir desarrollándose en el mercado de la mano de un socio estratégico como Relevent Sports, y brindar todo el potencial para continuar creciendo en la región.

Con sede en Nueva York, LaLiga North America tiene como CEO a Boris Gartner, un alto ejecutivo de medios con gran experiencia en el mercado hispano en Estados Unidos y latinoamericano, ex director de estrategia y operaciones de Televisa en México, y con funciones ejecutivas previas en Univisión en Estados Unidos. La joint venture cuenta con un equipo de mas de 25 personas dedicado a desarrollar la marca y crecer el negocio de la competición en el territorio, incluyendo un equipo comercial y de desarrollo de negocios especializado en la región, y un estudio de desarrollo y producción de contenidos, LaLiga North America Studios, con base en Guadalajara. Desde la creación de LaLiga North America en 2018, se han cerrado importantes acuerdos comerciales en la región y actualmente cuenta con 6 marcas asociadas, incluyendo Verizon, PointsBet, y Herbalife, entre otras. Recientemente, LaLiga North America cerró un acuerdo audiovisual histórico con ESPN para los territorios de Estados Unidos y Canadá por los próximos 8 años, el cual le dará una exposición y alcance importante a LaLiga y sus clubes.

El personal de LaLiga en México se integrará al equipo de LaLiga North America y se ampliará para seguir impulsando el desarrollo del mercado.

El consejo de administración de LaLiga North America está compuesto por: Stephen Ross, presidente y propietario de Relevent Sports Group; Daniel Sillman, CEO de Relevent Sports Group; Boris Gartner, director general de LaLiga North America; Javier Tebas, presidente de LaLiga; y Oscar Mayo, director general ejecutivo de LaLiga.

Acerca de LaLiga

LaLiga es una organización mundial, innovadora y socialmente responsable, líder en el sector del ocio y el entretenimiento. Es una asociación deportiva privada conformada por los 20 clubes de LaLiga Santander y los 22 de LaLiga SmartBank, y es responsable de la organización de estas competencias nacionales de fútbol profesional. En la temporada 2018/2019, LaLiga alcanzó una audiencia acumulada de más de 2.7 billones de personas de todo el mundo. Con sede principal en Madrid (España), está presente en 41 países a través de 11 oficinas y 44 delegaciones, cubriendo así 84 países. La asociación lleva adelante su acción social a través de su Fundación y es la primera liga de fútbol profesional del mundo en crear una liga para futbolistas con dificultades intelectuales: LaLiga Genuine Santander.

Acerca de Relevent

Relevent Sports Group (RSG) es el principal negocio de medios y eventos de fútbol en América del Norte y Asia. RSG opera la International Champions Cup, el torneo de clubes más grande del verano con los mejores equipos del mundo en lugares icónicos, el WICC y el ICC Futures, un torneo juvenil para los mejores clubes del mundo. Considerada como una de las empresas de fútbol de propiedad privada más influyentes a nivel internacional, RSG se centra en expandir su presencia, creando una plataforma de fútbol durante todo el año que incluye nuevas propiedades digitales y la primera joint venture de su tipo con LaLiga para promover el fútbol en Norteamérica.

