L'Alliance HARMONY s'apprête à devenir une fondation de recherche

LA HAYE, Pays-Bas, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- L'Alliance HARMONY a révolutionné l'utilisation du big data pour accélérer la progression des traitements pour les patients atteints d'hémopathies malignes. Une communauté de recherche solide, ouverte et collaborative a été établie pour tirer parti du big data afin d'améliorer les soins aux patients.

La phase de subvention de l'UE qui a permis tout cela prend fin cette année. L'Alliance est composée d'HARMONY et d'HARMONY PLUS, toutes deux financées par l'Initiative pour une santé innovante (IHI) de la Commission européenne, anciennement connue sous le nom d'IMI. Grâce à l'engagement et au dynamisme de tous les intervenants, le travail se poursuivra sous la forme d'une fondation de recherche collaborative sans but lucratif. Cette nouvelle fondation s'appuiera sur les réalisations existantes et élèvera la recherche en hématologie et les soins aux patients à un niveau supérieur.

L'Alliance HARMONY est une communauté de plus de 500 professionnels, dont 120 organisations de 19 pays européens (hôpitaux, universités, associations médicales, 9 grandes sociétés pharmaceutiques, ETS, entreprises technologiques et 9 organisations de patients européennes). Lorsqu'HARMONY a vu le jour en 2017, la recherche en hématologie s'engageait dans un cheminement vers le partage des données et la reconnaissance du pouvoir transformateur du big data. HARMONY a franchi une étape cruciale alors que l'effort ne faisait que commencer. En jetant les bases de collaborations, d'avancées et de découvertes futures qui intégreraient des technologies de pointe dans le domaine de l'hématologie, HARMONY contribue à améliorer la compréhension et le traitement des maladies du sang.

HARMONY a transformé à la fois le partage et l'utilisation des données avec le développement de la plateforme Big Data, qui contient les données de 93 000 patients et inclura bientôt 60 000 nouveaux dossiers. Toutes les données sont protégées par un processus unique d'anonymisation et de sécurité. Dans plus de 30 projets de recherche, des recherches révolutionnaires sont menées à l'aide de services avancés d'analyse de données personnalisées, y compris la modélisation de l'IA.

L'impressionnant bilan et le solide engagement de toutes les personnes impliquées dans l'Alliance constituent une superbe rampe de lancement pour élever la recherche en hématologie et les soins aux patients au niveau supérieur. Dans le cadre d'une fondation de recherche collaborative unique, la plateforme Big Data d'HARMONY s'enrichira de nouveaux services, notamment l'accès à de grands ensembles de données longitudinales, des données probantes du monde réel et des données virtuelles/in silico, et facilitera la mise en relation et la collaboration avec d'autres initiatives d'innovation en matière de données.

À terme, cette infrastructure de recherche unique axée sur les données nous permettra de définir de nouveaux indicateurs de résultats, de faciliter les études post-homologation et d'aider les professionnels de santé à déterminer rapidement le meilleur traitement et les meilleurs soins personnalisés pour les patients atteints de cancer du sang.

Un intérêt public assuré

La fondation sera axée sur l'intérêt public. Cela favorisera une attitude inclusive et collaborative ainsi qu'une participation continue en veillant à ce que tous les partenaires actuels soient considérés comme des membres égaux. Les patients pourront se faire entendre auprès de la fondation et l'approche centrée sur le patient restera primordiale dans toutes nos activités de recherche.

SOURCE European Hematology Association; HARMONY Alliance