L'alliance mondiale des organisations de patients cardiaques dévoile son nouveau plan d'action mondial contre le cholestérol pour que le mauvais cholestérol devienne une priorité de santé publique

GALWAY, Irlande, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Global Heart Hub a lancé aujourd'hui son plan d'action mondial contre le cholestérol pour réduire l'impact des taux de mauvais cholestérol. Présenté au sommet annuel de UNITE, le plan d'action suit la feuille de route sur le cholestérol de la Fédération mondiale du cœur, publiée en octobre, et s'appuie sur cette dernière.

Les maladies cardiovasculaires athéroscléreuses (ASCVD) représentent 85 % de tous les décès cardiovasculaires et sont la principale cause de mortalité dans le monde, responsables de plus de 15 millions de décès chaque année. L'un des principaux facteurs de risque de l'ASCVD est le cholestérol à lipoprotéine de faible densité (cholestérol LDL), aussi appelée « mauvais cholestérol ».

Bien que 80 % des événements cardiovasculaires prématurés liés à l'ASCVD soient évitables, de nombreuses personnes ayant des taux élevés de cholestérol LDL ne sont pas diagnostiquées jusqu'à ce qu'elles subissent un événement cardiovasculaire majeur comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Le tabagisme, l'activité physique et l'alimentation sont des facteurs contributifs au développement de maladies cardiovasculaires, mais près de 40 % de la population adulte est à risque de taux élevés de cholestérol LDL en raison d'une maladie génétique héréditaire.

Jusqu'à présent, l'action locale sur l'ASCVD a été limitée malgré la publication de directives internationales de prévention. Le Global Heart Hub vise à mettre en œuvre un changement dans la façon dont les taux de mauvais cholestérol sont évités et gérés au niveau local pour réduire l'ASCVD.

Le nouveau plan d'action énonce quatre objectifs clairs pour faire en sorte que les taux de mauvais cholestérol soient considérés comme une priorité de santé publique : établir des alliances, sensibiliser le public, activer des alliances et améliorer la détection et la gestion des taux élevés de cholestérol.

Le Dr Shaun Goodman, chef associé de la cardiologie à l'Hôpital St. Michael de Toronto, au Canada, a déclaré : « Il est essentiel de mieux faire comprendre au public les graves risques du mauvais cholestérol par rapport au développement des ASCVD. Ce qu'il faut aussi pour changer la trajectoire de ce problème croissant, c'est une approche multipartite qui inclut les gouvernements et les décideurs afin de mettre en œuvre des stratégies pour améliorer la détection des taux élevés de cholestérol et soutenir le travail effectué par les professionnels de la santé. »

Neil Johnson, directeur exécutif du Global Heart Hub, a déclaré : « Bien que nous ayons progressé sur le plan de la science et du traitement, l'ASCVD demeure le la première cause de décès au monde, le cholestérol étant le principal coupable. Le dévoilement de notre plan d'action mondial contre le cholestérol est l'appel collectif des communautés de patients aux gouvernements pour optimiser les politiques qui ciblent la gestion et la prévention du mauvais cholestérol afin d'aider à réduire le fardeau énorme des maladies cardiovasculaires athéroscléreuses sur particuliers, la société et le système de santé ».

Soutien de la communauté mondiale des patients

Représentant la voix de la communauté mondiale des patients, le plan d'action a été créé avec le soutien d'Invisible Nation, un programme co-créé par Global Heart Hub et Novartis pour exposer les réalités de l'ASCVD. Le plan d'action a été approuvé par des organisations de patients des Amériques, de l'Europe et de l'Australie, dont WomenHeart et The Mended Hearts, États-Unis; Une voix aux maladies valvulaires Canada, Heartlife Canada et Canadian Heart Patient Alliance; Instituto Lado a Lado pela Vida, Brésil; Pacientes de Corazón, Mexique; FH Europe; Croí, Irlande; Associazione Italiana Scompensati Cardiaci, Italie; et Hearts4Heart, Australie.

SOURCE Global Heart Hub