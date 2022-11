L'Alliance mondiale pour l'énergie au service des populations et de la planète fait état d'une excellente première année

Elle travaille à l'amélioration de l'accès à l'énergie et à la réduction des émissions dans 12 pays

SHARM EL SHEIKH, Égypte, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis son lancement lors de la COP26, l'Alliance mondiale pour l'énergie au service des populations et de la planète (GEAPP) a fait progresser les solutions d'énergie propre pour soutenir le développement économique et les priorités climatiques dans 12 pays sur plusieurs continents, et prévoit de s'étendre à sept autres pays l'année prochaine.

Les points forts de la première année de la GEAPP sont les suivants :

Powering People and Planet event at SDG7 Pavilion at COP27

Engagement de plus de 350 millions de dollars pour stimuler le développement additionnel et le financement commercial. L'investissement de 40 millions de dollars de la GEAPP dans cinq initiatives permet à lui seul d'accélérer le financement du développement à hauteur de 630 millions de dollars supplémentaires.

Partenariat avec les gouvernements de 12 pays, et prochainement 19, afin de faire progresser leurs programmes nationaux pour un meilleur accès à l'énergie, une décarbonation plus rapide, la création d'emplois et le développement de l'économie.

Expansion de l'Alliance avec l'ajout de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII), portant ainsi l'Alliance à 19 partenaires avec une capacité de co-investissement cumulée à 11,5 milliards de dollars.

Publication de son premier rapport d'impact, Powering People and Planet , avec l'accent initial mis sur une méthodologie d'impact robuste et des mises à jour sur les programmes de pays pour 2022.

L'Alliance a été créée en 2021 pour accélérer la mise en place de technologies énergétiques propres et de nouvelles sources de financement afin d'apporter une énergie fiable, qui améliore les moyens de subsistance, aux quelque 3,6 milliards de personnes qui en sont privées. En travaillant avec les pays en développement, l'Alliance cherche à favoriser la collaboration et la rapidité dans l'exploitation des ressources humaines et financières considérables nécessaires pour réduire la pauvreté énergétique tout en luttant contre le changement climatique.

La GEAPP a déjà fait d'importants progrès vers les objectifs d'accès à l'énergie, de réduction des émissions et d'amélioration des moyens de subsistance. En tout, en s'appuyant sur les projets de ses fondateurs philanthropes, l'Alliance a :

Ajouté plus de 245 000 connexions énergétiques nouvelles ou améliorées

Impacté plus d'un million de vies

Permis une capacité d'énergie renouvelable de 25 MW

Prévenu ou évité l'émission de 117 000 tonnes de carbone

« Il est inacceptable que la moitié de notre population mondiale n'ait toujours pas accès à une énergie fiable, essentielle pour une vie saine et des moyens de subsistance productifs », a déclaré Jonas Gahr Støre, Premier ministre norvégien et coprésident du Global Leadership Council de la GEAPP. « En 2021, les nouveaux projets d'énergie propre ont produit un quart de l'électricité nécessaire pour mettre fin à la pauvreté énergétique, sauf que presque tout cela s'est produit dans les économies développées. Nous devons agir plus rapidement et trouver de nouveaux modèles innovants lorsque le statu quo n'est pas efficace. La Norvège est heureuse de travailler avec la GEAPP. J'invite d'autres pays à se joindre à nous. »

L'Alliance est désormais présente dans 12 pays d'Afrique (République démocratique du Congo, Ethiopie, Malawi, Nigeria, Afrique du Sud, Sierra Leone et Ouganda), d'Asie (Inde, Indonésie et Myanmar) et d'Amérique latine (Haïti et le territoire américain de Porto Rico). Suite à son premier appel à partenariats nationaux lors de la COP26, l'Alliance a entamé des travaux avec le Vietnam, le Bangladesh, le Bénin, le Burundi, la Colombie, le Pakistan et le Panama.

Les chefs d'État des pays partenaires de l'Alliance soulignent la nécessité d'une action urgente au-delà des frontières nationales et régionales pour accroître l'accès à l'énergie de manière à répondre à l'impératif mondial de réduction des émissions de carbone.

« Le Malawi doit de toute urgence relever ses défis en matière d'accès à l'énergie pour notre population, conformément à notre programme de transformation socio-économique et à la Vision 2063 », a souligné Lazarus McCarthy Chakwera, président de la République du Malawi. « Nous collaborons étroitement et rapidement avec la GEAPP et nous bénéficions déjà du soutien de l'Alliance en ce qui concerne les capacités de notre gouvernement en matière de fourniture d'énergie, le pilotage du stockage à grande échelle dans des batteries afin de stabiliser l'intermittence de nos énergies renouvelables, et la dynamisation de notre agro-industrie pour améliorer les moyens de subsistance et les emplois. Nous nous félicitons du protocole d'accord signé aujourd'hui pour l'installation d'un système de stockage d'énergie par batterie intégré au réseau à l'échelle du service public pour la stabilisation dudit réseau. »

Le chef du groupe de travail présidentiel sur le financement du climat de la présidence de la République d'Afrique du Sud, Daniel Mminele, a affirmé : « L'Alliance mondiale pour l'énergie au service des populations et de la planète a été créée l'année dernière et s'est rapidement mise au travail avec l'Afrique du Sud. Nous apprécions notre relation avec la GEAPP et la manière dont elle a adhéré à la transition juste de l'Afrique du Sud, en apportant un soutien précoce et important pour nous aider à accroître nos capacités. »

Rania A. Al-Mashat, ministre égyptien de la Coopération internationale, a déclaré : « il est temps pour toutes les parties prenantes de passer du stade des promesses à celui de la mise en œuvre, c'est pourquoi l'Égypte se félicite de la priorité totale accordée par la GEAPP à l'action et aux résultats, avec le déploiement déjà rapide de capitaux et d'assistance technique pour obtenir de véritables effets en matière de climat et de développement au cours de cette décennie critique. »

« Le double problème de la pauvreté énergétique et de la décarbonation constitue le défi majeur de notre époque », a commenté Simon Harford, PDG de la GEAPP. « La GEAPP a progressé rapidement au cours de nos 12 premiers mois pour proposer des modèles reproductibles qui appliquent la technologie et l'innovation, soutiennent l'entrepreneuriat, déploient un capital-risque ciblé et s'attaquent aux obstacles qui entravent les solutions viables du secteur privé. Nous applaudissons les gouvernements qui se concentrent sur l'efficacité des prestations et les environnements favorables nécessaires aux investissements dans le secteur de l'énergie. Avec nos partenaires de l'Alliance, nous sommes déterminés à faire preuve d'innovation pour améliorer l'accès à une énergie plus propre. Ce n'est qu'un début, et nous sommes résolus à établir des partenariats fructueux à long terme au sein de l'Alliance pour obtenir ensemble des résultats concrets. Nous invitons les autres personnes impatientes de progresser à nous rejoindre afin de faire évoluer l'énergie propre qui est au cœur du développement, des moyens de subsistance et de la croissance. »

La majorité des personnes vivant sans aucun accès à l'énergie aujourd'hui se situent en Afrique, qui n'a reçu que 1,1 % de la capacité éolienne et solaire totale déployée en 2021. Voici quelques points forts du travail accompli par la GEAPP en 2022 :

Afrique du Sud . Soutien à l'ensemble du gouvernement pour faire avancer le plan de transition énergétique juste (JET) du pays. Cela comprend la coordination de la capacité d'exécution du gouvernement, le soutien au travail essentiel de la Commission présidentielle sur le climat pour susciter une adhésion massive de la société, et le partenariat avec la compagnie publique Eskom pour le lancement de son centre de formation aux énergies renouvelables de Komati, le premier à encourager la formation et la transition des travailleurs des centrales électriques au charbon vers de nouveaux emplois dans le domaine des énergies propres.

. Soutien à l'ensemble du gouvernement pour faire avancer le plan de transition énergétique juste (JET) du pays. Cela comprend la coordination de la capacité d'exécution du gouvernement, le soutien au travail essentiel de la Commission présidentielle sur le climat pour susciter une adhésion massive de la société, et le partenariat avec la compagnie publique Eskom pour le lancement de son centre de formation aux énergies renouvelables de Komati, le premier à encourager la formation et la transition des travailleurs des centrales électriques au charbon vers de nouveaux emplois dans le domaine des énergies propres. Éthiopie . Collaboration avec le gouvernement et les partenaires de l'Alliance pour augmenter la demande et soutenir l'utilisation productive de l'électrification, en déployant les énergies renouvelables dans les zones rurales pour développer les emplois, les moyens de subsistance et l'entrepreneuriat ; et lancement de l'initiative DREAM, qui construit les premiers systèmes d'irrigation à grande échelle alimentés par un mini-réseau solaire en Afrique pour fournir aux agriculteurs une irrigation fiable et abordable.

. Collaboration avec le gouvernement et les partenaires de l'Alliance pour augmenter la demande et soutenir l'utilisation productive de l'électrification, en déployant les énergies renouvelables dans les zones rurales pour développer les emplois, les moyens de subsistance et l'entrepreneuriat ; et lancement de l'initiative DREAM, qui construit les premiers systèmes d'irrigation à grande échelle alimentés par un mini-réseau solaire en Afrique pour fournir aux agriculteurs une irrigation fiable et abordable. Nigeria . Collaboration avec le gouvernement et les partenaires de l'Alliance dans le cadre de multiples initiatives visant à créer des améliorations systémiques dans le secteur de l'énergie, notamment un financement sur mesure pour le secteur hors réseau, la capacité de mise en œuvre du plan de transition énergétique du Nigeria , l'amélioration des investissements du secteur privé avec le lancement d'une facilité de financement innovante en monnaie locale, la réduction du coût des technologies d'énergie propre grâce à une solution innovante de mise en commun des achats.

Pour illustrer le travail de sa première année et la priorité accordée à la mesure de ses résultats, l'Alliance publie aujourd'hui son premier rapport d'impact, Powering People and Planet . Le rapport souligne que si les pays pauvres en énergie poursuivent leur développement avec des combustibles fossiles plutôt qu'avec des énergies renouvelables, ils produiront 75 % des émissions de carbone dans le monde d'ici 2050. Il indique également qu'il est possible d'atteindre l'accès universel à l'énergie grâce à des sources d'énergie propres, une voie qui réduirait les émissions des pays pauvres en énergie de 58 % tout en développant considérablement les économies locales. Contrairement à certaines idées reçues, les solutions d'énergie propre sont aujourd'hui souvent les sources d'énergie disponibles les moins chères tout en étant plus rapides à installer que les systèmes de production alimentés par des combustibles fossiles. Les futurs rapports d'impact de l'Alliance permettront de suivre les progrès des initiatives et leurs résultats en matière d'accès à l'énergie, de réduction des émissions de carbone et d'amélioration des moyens de subsistance.

À propos de l'Alliance mondiale pour l'énergie au service des populations et de la planète L'Alliance mondiale pour l'énergie au service des populations et de la planète (GEAPP, pour Global Energy Alliance for People and Planet) est une alliance de philanthropes, d'entrepreneurs, de gouvernements d'économies émergentes et développées, ainsi que de partenaires technologiques, politiques et financiers. Notre mission commune est de soutenir le passage des pays en développement à un modèle d'énergie propre, favorable à la croissance, qui assure l'accès universel à l'énergie et ouvre une nouvelle ère de croissance économique inclusive, tout en permettant à la communauté mondiale d'atteindre les objectifs climatiques essentiels au cours de la prochaine décennie. Ce faisant, l'Alliance vise à créer 150 millions de moyens de subsistance durables, à réduire de 4 gigatonnes les futures émissions de carbone et à étendre l'accès à l'énergie propre à un milliard de personnes. Avec ses partenaires philanthropiques, la IKEA Foundation, la Rockefeller Foundation et le Bezos Earth Fund, la GEAPP s'efforce de créer un environnement, des capacités et des conditions de marché favorables aux solutions du secteur privé, de susciter de nouveaux modèles commerciaux grâce à l'innovation et à l'entrepreneuriat, et de déployer des capitaux à haut risque pour encourager les solutions du secteur privé et favoriser les solutions de transition juste. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.energyalliance.org et suivez-nous sur Twitter @EnergyAlliance .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1941988/COP27.jpg

SOURCE The Global Energy Alliance for People and Planet