L'alpiniste Nimsdai « Nims » Purja établit trois nouveaux records du monde sur les plus hauts sommets du monde en seulement cinq jours

KATHMANDU, Népal, 12 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 4 octobre 2024, l'alpiniste britannique et népalais, ancien Gurkha et UKSF, s'est tenu au sommet du Shishapangma avec le légendaire alpiniste népalais Mingma G et son équipe de cordistes. Ils ont tous deux mené à bien leur mission d'ascension des 14 sommets sans oxygène supplémentaire.

Nimsdai on Shishapangma on Oct 4th 2024 where he completes his 14 Peaks No O2 mission in record time. Credit Nimsdai

Nims devient la personne la plus rapide à gravir les 14 sommets sans oxygène supplémentaire en 2 ans, 4 mois et 28 jours - tout en dirigeant et guidant des clients, ainsi que la personne la plus rapide (et la seule) à réaliser l'exploit des 14 sommets avec et sans oxygène, en seulement 5 ans, 5 mois et 12 jours (du 23 avril 2019 au 4th octobre 2024).

Il est ensuite revenu avec un plan de sommet pour le 9 octobre, son deuxième sommet de Shishapangma en cinq jours, pour atteindre un nouveau jalon de l'alpinisme - 50 sommets de montagnes de 8 000 mètres. Il a dédié ce 50e sommet au Royaume-Uni, au Népal, aux Gurkhas et à l'UKSF.

Le 9 octobre, l'ancien commando britannique Tejan Gurung, TJ, a également atteint le sommet en 2 ans, 4 mois et 13 jours, ce qui fait de lui, à seulement 29 ans, le plus jeune homme britannique à avoir atteint les 14 sommets.

Nims a dédié son record de 14 Peaks No O2 à sa famille et à Anna Gutu et Mingmar Sherpa, tragiquement disparues en 2023 lors d'avalanches au Shishapangma. Nims et son équipe Elite Exped ont pu sauver et rapatrier Anna et Mingmar au printemps 2024 et les réunir avec leurs familles.

Il a déclaré : « Je sais qu'Anna m'aurait dit de revenir et de terminer la montagne que nous avons commencée ensemble, de montrer au monde notre résilience et notre détermination et de lui rendre, ainsi qu'à Mingmar, un hommage et un héritage dignes de ce nom - ces nouveaux records du monde leur sont dédiés, ainsi qu'à ma famille et à mes chers papa et maman, qui sont malheureusement tous deux décédés après 2019.

Merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans ce voyage depuis 2019 - je suis vraiment reconnaissante de votre amour et de votre soutien. Vous êtes tous à jamais partie prenante de ces sommets et de ces succès.

Ma mission a toujours été de rehausser le nom des communautés de Big Mountain, d'inciter les gens à croire en eux et en leurs rêves et à travailler dur pour atteindre leurs nouveaux objectifs. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2528749/Nimsdai_Shishapangma.jpg