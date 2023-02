L'alternative MAX aux produits jetables ? ANYX lance sa nouvelle vapoteuse « ANYX MAX »

SHENZHEN, Chine, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- ANYX a présenté son nouveau produit, ANYX MAX , une vapoteuse réutilisable et recyclable. Ce produit constitue une alternative durable aux vapoteuses jetables qui nuisent à l'environnement. L'ANYX MAX est un système à dosette fermée qui fournit une expérience fluide et sans contrainte aux utilisateurs.

Quelles sont les différences entre l'ANYX MAX et les produits jetables ?

Qualité : la sécurité et la confiance sont des sujets de plus en plus sensibles à mesure que le marché du vapotage se développe, principalement à cause des vapoteuses jetables. L'ANYX MAX a une durée de vie longue et plus sûre grâce à sa batterie au cobalt pur et à sa norme de contrôle de qualité. D'autre part, la bobine maillée et la structure unique du flux d'air de l'ANYX MAX permettent aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience de vapotage optimale dès la première bouffée, tout en préservant la saveur.

Respect de l'environnement : les vapoteuses jetables représentent 10 tonnes de lithium par an, soit l'équivalent de 1 200 batteries de voitures électriques, ce qui exerce un impact considérable sur l'environnement. Par ailleurs, le concept de respect de l'environnement est privilégié dans le processus d'élaboration des politiques des gouvernements. La seule façon d'améliorer cette situation est d'utiliser un dispositif réutilisable comme l'ANYX MAX pour lequel il suffit d'acheter des dosettes au lieu d'acheter de nouveaux dispositifs chaque fois que les utilisateurs veulent fumer.

Rentabilité : l'ANYX MAX permet de réaliser des économies à long terme car le coût d'achat de nouvelles dosettes ANYX MAX est bien inférieur à celui d'une vapoteuse jetable.

Pourquoi choisir l'ANYX MAX ?

L'ANYX MAX offre de nombreux avantages qui en font un choix idéal pour les vapoteurs. Sa conception unique permet d'utiliser une dosette de 10 ml qui assure 4 000 bouffées, une performance supérieure à celle de tout autre appareil similaire dans cette gamme de prix. L'ANYX MAX est disponible dans une grande variété de saveurs et de couleurs. Ce produit attrayant vous permettra de faire face à toutes les situations.

Huit choix de saveurs :

Pomme glacée

Banane glacée

Oursons en gélatine

Gaufrette à la fraise

Cassis aloe vera

Framboise bleue

Limonade cranberry

Melon glacé

L'appareil est disponible en quatre couleurs :

Pandora

Sakura bleu

Métallisé

Argent

L'ANYX MAX est un appareil à dosettes petit format, au design épuré, parfait pour votre style de vie nomade. Ce produit de niveau supérieur est destiné aux utilisateurs qui considèrent la pollution comme le principal problème à résoudre pour préserver notre planète.

À propos d'ANYX

ANYX est connue comme une marque de vapotage haut de gamme axée sur le marché des vapoteuses à dosettes. La société s'efforce de fournir des solutions durables aux problèmes rencontrés par le secteur. L'ANYX MAX est une alternative durable et écologique aux vapoteuses jetables . L'ANYX PRO et l'ANYX GO marquent le début de la conquête du marché de la cigarette électronique par ANYX.

ANYX MAX : 4 000 bouffées et une alternative aux vapoteuses jetables.

ANYX PRO : Une vapoteuse à dosette fermée haute qualité à deux modes dotée de la technologie de capteur de bobine.

ANYX GO : Respectueux de l'environnement et adapté aux novices.

