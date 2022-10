L'Amazon UNIVERSITY Esports revient pour une nouvelle saison entre compétition, éducation et esprit de communauté grâce à l'e-sport, par GGTech

- Pour sa huitième édition, le projet d'e-sport axé sur les universités ouvre les inscriptions aux étudiants désireux de renforcer leur apprentissage tout en améliorant leurs compétences professionnelles.

PARIS, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'Amazon UNIVERSITY Esports entame sa huitième saison en ouvrant les inscriptions à tous les étudiants inscrits à l'université. La saison dernière, plus de 4 900 joueurs issus de 481 universités avaient pris part à la compétition.

Il s'agit de la seule compétition d'e-sports du milieu universitaire, les meilleurs joueurs de chaque école s'affrontant pour le titre national. Parallèlement à la compétition, le programme Amazon UNIVERSITY Esports proposera diverses activités de formation afin que les étudiants puissent se familiariser avec le secteur de l'e-sport et découvrir de nouvelles opportunités de carrière.

Pour cette nouvelle saison de l'Amazon UNIVERSITY Esports, l'organisation a développé de nouvelles approches pour les composantes éducatives et compétitives afin de permettre aux participants de tirer le meilleur de cette nouvelle expérience.

Des changements majeurs auront lieu dans le système de compétition, qui comprendra désormais cinq jeux : League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, Clash Royale et Rocket League.

Chaque titre de jeu comportera des tours de qualification, qui constitueront la scène principale de la compétition. La principale nouveauté de ce format est le cross-play entre toutes les équipes Amazon UNIVERSITY Esports. Les finalistes se qualifieront pour les matchs décisifs de chaque jeu.

Les compétitions seront diffusées chaque dimanche sur Twitch.

Éducation

Pour cette nouvelle saison, l'Amazon UNIVERSITY Esports mettra l'accent sur le développement des compétences professionnelles des étudiants participant au projet. Pour ce faire, un programme éducatif basé sur des ateliers animés par des professionnels de différents secteurs a été élaboré. Cela permettra aux étudiants de se familiariser avec de nouveaux concepts et d'acquérir de nouvelles connaissances afin de les préparer à une future carrière dans le secteur.

Au fur et à mesure de l'avancement de la saison, de nouvelles initiatives axées sur les profils professionnels dans le secteur de l'e-sport seront mises en place.

Sponsors

Au cours de cette saison, le programme Amazon UNIVERSITY Esports sera parrainé par certains des éditeurs les plus importants du marché, tels que Riot Games.

Plus d'informations sont disponibles sur : https://universityesports.fr.

À propos de GGTech Entertainment

La société GGTech Entertainment Group rapproche le monde des jeux vidéo et des sports électroniques de la société en promouvant des valeurs telles que l'intégration, l'esprit sportif, le travail d'équipe et le désir de s'améliorer, tout en utilisant le divertissement comme motivation pour apprendre. GGTech Entertainment œuvre dans le domaine des environnements interactifs et est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de jeux vidéo. Elle investit également dans la production de contenu avec de nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Pour en savoir plus : www.ggtech.global.

SOURCE GGTech