L'analyse de code personnalisé de smartShift pour S/4HANA est disponible sur SAP Store pour accélérer les migrations et en réduire les risques

BOSTON, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- smartShift, fournisseur d'automatisation intelligente de pointe pour les transformations SAP, a annoncé aujourd'hui que sa solution d'analyse de code personnalisé pour SAP S/4HANA est disponible à l'achat sur SAP Store, une place de marché numérique où les clients du monde entier peuvent découvrir, essayer, acheter et renouveler les solutions auprès de SAP et de ses partenaires.

L'analyse de code personnalisé de smartShift pour SAP S/4HANA permet aux organisations de comprendre l'étendue de leur code personnalisé en analysant leur référentiel ABAP complet — une première étape clé pour obtenir une compatibilité garantie et une optimisation complète du référentiel de code. En comprenant d'emblée l'étendue des modifications de code nécessaires pour la compatibilité SAP S/4HANA, les clients peuvent réduire les risques liés à leurs migrations SAP S/4HANA grâce à une planification axée sur les données, obtenir des informations essentielles pour accélérer les mises en œuvre de RISE with SAP, et prendre une longueur d'avance dans la planification de la modernisation de SAP Clean Core.

Selon des recherches récentes menées par le groupe d'utilisateurs SAP des Amériques (ASUG) et smartShift, 95 % des membres interrogés construisent et exécutent un code personnalisé ABAP pour étendre les applications logicielles SAP. L'étude a révélé que les organisations sont confrontées à des défis importants dans leur parcours SAP S/4HANA, notamment la difficulté à trouver l'expertise nécessaire pour maintenir et améliorer le code personnalisé, et des coûts de maintenance excessifs. Ces informations soulignent le besoin critique de solutions telles que l'analyse de code personnalisé de smartShift pour SAP S/4HANA, qui répondent efficacement à ces problèmes.

Derek Oats, directeur général de smartShift, a déclaré : « La possibilité d'acheter l'analyse de code personnalisé de smartShift pour SAP S/4HANA sur SAP Store améliore considérablement l'accessibilité pour nos clients. Cela rationalise le processus d'approvisionnement et s'intègre parfaitement dans leurs environnements SAP existants, permettant une transition plus fluide et plus sûre vers SAP S/4HANA, RISE with SAP et Clean Core. Nous sommes fiers que les solutions que nous proposons et que nous faisons évoluer depuis plus d'une décennie s'alignent plus que jamais sur les dernières exigences et les programmes d'incitation de SAP qui sont conçus pour s'assurer que la modernisation du développement personnalisé est au cœur des préoccupations, et non une réflexion après coup. »

Parmi les entreprises qui ont utilisé l'analyse de code personnalisé de smartShift pour SAP S/4HANA figurent certains des plus grands clients ERP de SAP dans les secteurs du pétrole et du gaz, des biens de consommation emballés et du transport.

À propos de smartShift :

smartShift est un leader mondial de transformation de codes personnalisés SAP qui tire parti de l'IA pour obtenir un code sécurisé, stable et optimisé en quelques semaines. Nos solutions de pointe se distinguent par leur capacité à résoudre TOUS les problèmes de code personnalisé, et pas seulement ceux qui sont prioritaires pour une correction manuelle. Bénéficiant de la confiance des plus grands clients SAP au monde, smartShift a fait ses preuves en modernisant plus de 3 300 systèmes SAP et en convertissant plus de 3,5 milliards de lignes de code. Pour en savoir plus, consultez www.smartshift.com .

