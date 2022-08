Lançada a competição global de vídeos curtos "Picturesque and Dynamic Zhejiang"

HANGZHOU, China, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Você gostaria de descobrir a pitoresca e dinâmica Zhejiang? Essa é uma oportunidade para mostrar seu talento! Agora, a competição global de vídeos curtos "Picturesque and Dynamic Zhejiang" está convidando usuários da Internet do mundo todo a criar e compartilhar vídeos curtos sobre Zhejiang.

I. Requisitos de inscrição

image

Qualquer pessoa do mundo que tenha conexão de Internet pode participar.

1. Envio

De agora até 20 de setembro

2. Maneiras de participar

"Carregue um vídeo no TikTok e adicione a hashtag #PicturesqueandDynamicZhejiang."

Criadores expatriados residentes na China podem participar visitando a página de inscrição por meio das plataformas acima. Depois de preencher o formulário de inscrição, você poderá carregar seus vídeos originais.

As inscrições também podem ser enviadas para [email protected] como anexo ou como um link para um drive (Baidu ou Google Drive) com uma senha (especifique "autor - título da obra - seu número de contato" na linha de assunto do e-mail e descreva a obra no corpo do e-mail).

3. Requisitos de inscrição

As inscrições podem ser enviadas em nome de qualquer empresa, estúdio profissional ou pessoa física.

Não há limitação de forma ou formato da obra a ser enviada. Incentiva-se que seja usada a criatividade, e os candidatos podem utilizar tanto equipamentos de filmagem profissional quanto um dispositivo móvel.

Não há nenhuma restrição de idioma da obra a ser enviada. Obras em idiomas que não sejam o chinês ou o inglês deverão ser dubladas ou legendadas.

A obra a ser enviada deverá ser baseada na vida real e relacionada com Zhejiang. Além disso, não deve conter pornografia, atos ou cenas de violência, nem conteúdos que envolvam discriminação racial ou publicidade.

O envio da obra concede autorização explícita ao comitê organizador de utilizar a obra para a promoção do evento ou exposição. Os organizadores têm os direitos autorais e de divulgação das obras que ganharem o Prêmio Especial, o Prêmio de Melhor Comunicação e o Primeiro Prêmio do comitê organizador; também têm os direitos de divulgação e os direitos de adaptação das outras obras vencedoras. Ambas as partes (o autor e os organizadores) assinarão contratos de autorização relevantes.

As obras dos candidatos aos Prêmios de Categoria Profissional devem ter uma resolução de 1280*720 ou superior. São aceitos os formatos MPG, MPEG, AVI, MOV, WMV e MP4.

II. Prêmios

Para atrair profissionais e maximizar a participação, a competição é dividida em duas categorias: Profissional e Geral. O Prêmio Especial visa melhorar a comunicação global da competição.

1. Prêmio Especial do Comitê Organizador (1)

Um prêmio de um milhão de yuans (pré-tributários – todos os prêmios estão sujeitos às mesmas disposições fiscais) será concedido a uma obra (ou série de obras) enviada que seja inovadora e bem produzida e que gere um excelente efeito de comunicação.

2. Prêmio Categoria Profissional (14)

Os vídeos devem ter sete minutos ou menos de duração. Os critérios de seleção baseiam-se principalmente na criatividade e no profissionalismo do trabalho, combinando os dados de divulgação durante o período do concurso.

Um primeiro prêmio (300 mil yuans/cada), três segundos prêmios (80 mil yuans/cada) e dez terceiros prêmios (20 mil yuans/cada) serão concedidos. A obra vencedora pode ser uma obra única ou uma série de obras, e todas aquelas enviadas como uma série de obras serão consideradas como uma única inscrição durante o processo de seleção. (O mesmo abaixo)

3. Prêmio Categoria Geral (15)

Os vídeos devem ter dois minutos ou menos de duração. Os critérios de seleção baseiam-se principalmente no efeito de comunicação e criatividade da obra. As pontuações tabuladas pelo comitê de avaliação serão levadas em consideração pelo júri.

Um primeiro prêmio (150 mil yuans/cada), quatro segundos prêmios (50 mil yuans/cada) e dez terceiros prêmios (dez mil yuans/cada) serão concedidos.

4. Prêmio de Melhor Comunicação (2)

Entre todas as obras que atendam aos requisitos, a que tiver o melhor efeito de comunicação on-line e a que tiver o melhor efeito de comunicação no exterior ganharão o Prêmio de Melhor Comunicação On-line e o Prêmio de Melhor Comunicação no Exterior, com um prêmio de 200 mil yuans/cada. Os dois prêmios não serão concedidos à mesma obra.

5. As empresas ou pessoas físicas participantes terão a oportunidade de receber prêmios e certificados. As obras vencedoras serão expostas em plataformas de mídia chinesas, e os criadores poderão compartilhar suas ideias criativas, contribuindo para intercâmbios culturais entre a China e outros países.

A beleza de Zhejiang está aguardando para ser descoberta por criadores de todo o mundo, e o desenvolvimento dinâmico de Zhejiang será compartilhado mundialmente.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1873812/video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1873260/image.jpg

FONTE Beautiful Zhejiang short video matrix

SOURCE Beautiful Zhejiang short video matrix