Lançado no Brasil o controle de jogos móveis G4 da Gamesir com autorização exclusiva para o Champion of the Fields da NetEase

SHENZHEN, China, 17 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A GameSir, marca líder em design de produtos periféricos para jogos móveis, fez uma parceria com a NetEase Games para expandir no Brasil.

O GameSir G4 é um controle de jogos móveis fácil de usar e com tecnologia de ponta desenvolvido pela GameSir. Ele inclui um chip de alto desempenho que oferece aos usuários um tempo de resposta rápido com alta sensibilidade e precisão no controle do jogo. Também inclui um indicador LED da energia da bateria, ajuste da intensidade de vibração e ajuste da frequência de vibração. A bateria de polímero de lítio embutida de 800 mAh dura 30 horas em condições normais. O modo de repouso automático economiza energia. Há duas opções para conectar o dispositivo, com Bluetooth ou uma conexão com fio.

O G4 tem as seguintes características:

Motor com duas vibrações

O G4 oferece ao usuário a opção de definir a intensidade e a frequência da vibração.

Suporte multiangular

O usuário pode colocar seu telefone no ângulo perfeito para garantir que ele fique visível durante os jogos.

Design ergonômico

A disposição geral dos botões do GameSir G4 é totalmente ergonômica. Isso proporciona aos usuários uma operação fluida e eficiente do controle. A textura de suas alças revestidas com borracha proporciona uma aderência confortável. Todos os recursos foram projetados para oferecer um controle preciso.

Troca a função do D-pad e do joystick esquerdo

O D-pad flutuante facilita o discernimento entre os oito pontos da bússola. Os joysticks analógicos com posicionamento de 360 graus asseguram uma extrema precisão. Os botões de função respondem de maneira firme e rápida, e podem ser pressionados com pouco esforço.

Recentemente, a NetEase Games lançou no Brasil o jogo móvel de futebol em tempo real Champion of the Fields (COF). Com licença FIFA Pro, o Champion of the Fields oferece uma grande base de jogadores de futebol para os jogadores escolherem. O COF cria um mundo com campos realistas, personagens únicos, competição emocionante em tempo real e controle suave, oferecendo uma experiência de futebol móvel totalmente nova.

Para mais informações sobre o G4, clique aqui:

https://tle1n76kfi7ojr3c-22418433.shopifypreview.com/collections/gamepads/products/gamesir-g4

Veja o trailer oficial aqui: https://youtu.be/mm6A9LpKLN4

Clique aqui para baixar:

iOS: https://apple.co/2WSEfYx

Android: http://bit.ly/2UCAl5J

Para perguntas de mídia:

GameSir

marketing@gamesir.hk

+86-755-23763229

FONTE GameSir

