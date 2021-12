Lançamento Boccati: Caixa Premium Vini Italiani

Juntamente com a Importadora Mondoroso, selecionaram vinhos que são verdadeiras obras de arte. São produzidos por pequenos produtores, que trabalham com a agricultura sustentável: pouquíssimas garrafas de cada rótulo são elaboradas em cada safra, mantendo a qualidade e cuidando das vinhas com muita atenção.

Busca representar, nesta coleção, os grandes ícones do mundo do vinho: Barolo, Brunello, Amarone e Taurasi, além de uma Grappa di Brunello e um Azeite de Oliva Laudemio assinados "à mão" pelos enólogos e proprietários das vinícolas, são eles:

La Fornace Grappa Di Brunello 500ml, assinado por Fabio Giannetti.

A Grappa é obtida da destilação do bagaço das uvas de Brunello di Montalcino. Ao final da vinificação o bagaço é delicadamente prensado e imediatamente transportado à destilaria, onde é submetido a uma lenta e cuidadosa destilação artesanal.

Tenuta Cavalier Pepe Taurasi 2014 750ml, assinado por Milena Pepe.

Com uma história milenar que remonta aos antigos gregos e romanos, e no século passado foi o motor da economia das colinas Irpínias. O Taurasi Opera Mia 2014, produzido na Irpínia pela Tenuta Cavalier Pepe, afina por 12 meses em barricas de carvalho francês, 24 meses em cimento e ao menos 12 meses na garrafa.

Corte Moschina Amarone Della Valpolicella 2016 750ml, assinado por Maria Patrizia Niero.

Produzido em Verona pela vinícola familiar Corte Moschina, que produz um total de 90.000 garrafas de vinho ao ano, e tem como lema 'siamo passione, sole, tempo e lavoro'. Amadurece durante 24 meses em barris de carvalho de dimensões variadas e possui um potencial de guarda de cerca de 20 anos.

Enzo Boglietti Barolo Del Comune Di La Morra 2016 750ml, assinado por Enzo Boglietti.

Produzido na região do Piemonte pela vinícola orgânica Enzo Boglietti, que faz ao todo cerca de 100.000 garrafas de vinho ao ano. Sua vinificação ocorre por fermentação espontânea seguida de 20 dias de maceração, com folaturas e remontagens diárias, e seu afinamento é de 30 meses em barris de carvalho francês e 10 meses na garrafa.

La Fornace Brunello Di Montalcino 2016 700ml, assinado por Fabio Giannetti.

Um vinho de vinificação natural, que amadurece durante 36 meses em barris de carvalho da Eslavônia e ao menos 6 meses na garrafa, e que tem um potencial de guarda de cerca de 20 anos. É elaborado pela vinícola familiar toscana La Fornace, que produz ao todo em torno de 18.000 garrafas de vinho ao ano.

Fattoria Lavacchio Laudemio Azeite de Oliva Extra Virgem 2020 500ml, assinado por Faye Lottero.

A forte personalidade de Laudemio Fattoria Lavacchio origina-se nos olivais estritamente orgânicos situados a altitudes entre 400 e 500 metros, e beneficia-se de uma excelente exposição solar e de um clima ameno. A colheita das azeitonas é realizada à mão, antes de 30 de novembro, de forma a garantir azeitonas que não tenham ultrapassado o limite de maturação.

Para completar essa experiência italiana, a seleção vem acompanhada de um Diário do Vinho Exclusivo, com a história do vinho na Itália e das vinícolas que fazem parte desta caixa.

Foram assinados apenas 300 rótulos de cada vinícola, resultando em 300 caixas exclusivas. O produto, com unidades limitadas, todas numeradas, traz uma seleção única pensada especialmente para os amantes do vinho. As caixas são personalizadas com o nome do cliente.

Elevando o nível da experiência enogastronômica e cultural, a Caixa Vini Italiani pode te transportar, literalmente, para a Itália. Ao comprar uma caixa, você estará concorrendo a uma viagem para a Itália, com direito a um acompanhante.

Serão nove dias fazendo um tour guiado por dois sommeliers da Boccati, para conhecer o Terroir Italiano. A viagem inclui passagens, hospedagem e alimentação para o ganhador e um acompanhante.

Dois sorteios serão realizados, o 1º no dia 22/12 às 18h e o 2º sorteio será dia 27/01 às 18h. Uma live via Instagram será realizado para descobrir os dois contemplados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1710859/Boccati_Foto.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1710860/Boccati_Foto.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1710861/Boccati_Foto.jpg

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=SB2-d721RmE

FONTE Boccati

SOURCE Boccati