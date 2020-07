Lançamento da autoRetouch revoluciona edição de imagens para produtos da moda

Os usuários criam uma conta no website da autoRetouch e podem experimentar o serviço gratuitamente com até 10 imagens. Para processar mais imagens, eles podem comprar créditos com base no sistema de pagamento conforme necessário. O preço para processar uma imagem é de € 0.10. O serviço é projetado em torno do conceito de fluxos de trabalho. Fluxos de trabalho são criados atando componentes de IA em uma interface de arrastar e soltar ( drag and drop ). Cada componente representa uma versão automatizada de uma tarefa de edição de imagem comum. Atualmente, o produto oferece componentes para automação de trabalhos de edição de imagem repetitivos, mas altamente impactantes, tais como remoção de segundo plano ( background ) e retoque de pele. Os usuários retêm controle criativo total sobre o resultado e podem processar centenas de imagens simultaneamente. O tempo médio de edição de uma imagem típica de produto da moda cai de minutos para segundos.

Mudando o paradigma do setor

"O processo de produção de imagens de produtos no setor da moda – da sessão fotográfica à pós produção e à colocação das imagens em catálogos online – é um processo altamente ineficiente e caro hoje", disse o cofundador e presidente-executivo da autoRetouch, Alex Ciorapciu. "No entanto, se você alavancar a última tecnologia de visão de computação e combiná-la com infraestrutura escalável de nuvem de hoje em dia, você pode mudar o paradigma do setor de trabalho manual para automação. E, com isso, reduzir custos e também ganhar mais velocidade e maior consistência de resultados", ele acrescentou.

Acelerando a mudança para e-commerce

O lançamento da autoRetouch é inesperadamente oportuno. Conforme a economia global avalia o impacto e se recupera lentamente da pandemia de COVID-19, uma coisa já está certa: a mudança de offline para e-commerce se acelerou ainda mais. "Com a plataforma autoRetouch, queremos fazer nossa parte, para ajudar os varejistas e a todos na cadeia de suprimento de edição de imagens para e-commerce a escalar suas operações na nova realidade que vivemos e tirar algumas das partes insatisfatórias e repetitivas do processo de produção de imagens do trabalho", disse Alex Ciorapciu. "É por isso que o preço de € 0.10 por imagem é uma parte importante da proposição de valor da autoRetouch", ele disse, acrescentando: "Queremos tornar mais fácil e altamente compensador financeiramente confiar em nosso serviço de processamento de imagens automatizado".

Origens

A autoRetouch foi criada dentro do departamento de Ciência de Dados da Breuninger, varejista de moda de luxo altamente inovadora de Stuttgart, Alemanha. Durante a avaliação dos resultados impressionantes do projeto, ficou claro que o processamento automatizado de imagens de produtos é uma proposição de valor universal. Para aproveitar essa ampla oportunidade, a autoRetouch se tornou uma empresa independente, disponibilizando seu serviço globalmente. A Breuninger assumiu o compromisso da apoiar a autoRetouch em sua jornada e, como tal, forneceu o investimento inicial para a recém-formada startup. Atualmente, a autoRetouch emprega 14 pessoas e sua sede fica em Stuttgart, Alemanha.

