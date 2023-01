Lançamento da Biz, traz solução de benefícios flexíveis, 100% customizáveis e que podem ser feitos com a marca da empresa

Novidade proporciona ao RH uma plataforma unificada em que é possível administrar todos os benefícios em um só lugar. Já para o colaborador, é permitido ter todo controle dos benefícios na palma da mão

SÃO PAULO, 26 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Tão importante quanto o salário do mês, hoje são os benefícios oferecidos pelas empresas. Segundo uma pesquisa da consultoria Robert Half, 53% dos entrevistados preferem instituições que disponibilizam benefícios flexíveis na hora de aceitar um emprego. Diante dessa tendência, a Biz, uma fintech que oferece uma plataforma completa de meios de pagamento, banking e fraud-prevention, lança sua solução " BENEFÍCIOS FLEXÍVEIS, 100% whitelabel ".

A novidade foi pensada para ser um diferencial para os colaboradores e fugir do tradicional vale refeição que a maioria das empresas disponibiliza para os funcionários. Com o modelo tradicional de benefícios os colaboradores ficam "presos" e só podem utilizar nas redes fechadas que aceitam aquele cartão, já com a solução de benefícios da Biz, a instituição consegue customizar o cartão com as suas cores e a sua marca, além de ser aceito em mais de 2 milhões de estabelecimentos cobertos pela rede Visa, deixando assim o colaborador livre para ele usar quando e onde quiser. Atualmente a Biz tem três empresas piloto nos segmentos de segurança, bancário e educacional e outras em processo de contratação da novidade.

Para colocar o projeto em operação, foram investidos cerca de 400 mil reais no desenvolvimento da plataforma, segurança e arquitetura, somada a alocação full do time interno no período, mais de 4 mil horas de desenvolvimento e homologações, em que 38 colaboradores participaram direta ou indiretamente. Além disso, o ponto alto da proposta da Biz é o prazo em que o projeto foi finalizado: 52 dias no total, desde a primeira reunião da ideia do pedido para o time, até a entrega oficial.

"Ouvimos diversos gestores de RH em nosso processo de Discovery para criação do produto, e assim colocar a plataforma para rodar. A ideia foi trazer, ainda mais para o centro, a real necessidade e facilidade para quem realiza as atividades de disponibilização dos benefícios dentro das empresas", explica Douglas Barrochelo, CEO da Biz.

Para quem teve contato com o produto da Biz na CASE 2022, a experiência foi memorável e os participantes puderam vivenciar de perto como a solução vai proporcionar muita facilidade e liberdade para a utilização do serviço. Gabriel Aquilini, de uma gigante de serviços financeiros, contou as impressões dele sobre a ação. "Realizei um processo super rápido de fazer o meu cadastro e emitir meu cartão Visa. Com o cartão Benefícios da Biz, eu posso utilizar como alimentação ou refeição. Tudo muito rápido, uma experiência muito legal que a Biz proporcionou para quem participou do CASE."

O produto possibilita que as empresas sejam protagonistas da sua transformação e da jornada dos seus colaboradores, com uma maior flexibilidade; o que chama a atenção dos profissionais que avaliam os benefícios antes de decidirem por um emprego.

"Eu achei fantástico o trabalho da Biz, conheci o produto no CASE 2022 e achei muito diferente. A parte de gestão que o próprio usuário faz dentro do aplicativo é simples e muito fácil de entender, o que mostra ser um diferencial muito grande em comparação ao que vemos hoje no mercado, além de ser muito acessível. Então, vale muito as empresas investirem e conhecerem o produto Benefícios da Biz", afirma Enio Berto, líder de projetos da empresa especialista em pequenos negócios do Brasil.

Hoje com a tecnologia de Banking as a Service (BaaS), diversas instituições, independente do setor em que atuam, podem agregar valor para o seu negócio. Para a Biz, em um futuro próximo, todas as empresas no mundo digital estarão plugadas em algum tipo de serviço financeiro. "#BeYourBank é o nosso propósito de acelerar a criação de bancos digitais para nossos clientes serem protagonistas de seus ecossistemas de pagamento. Acreditamos que esse é o futuro dos bancos", ressalta Barrochelo.

FONTE Biz

