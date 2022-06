LANÇAMENTO DA COVATION BIOMATERIALS: FORNECENDO MATERIAIS INOVADORES, DE ALTO DESEMPENHO E DE BASE BIOLÓGICA EM ESCALA

NEWARK, Delaware, 1 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Covation Biomaterials, uma empresa líder global que oferece soluções de base biológica, foi lançada hoje como um negócio independente, após a aquisição da DuPont Biomaterials pelo Grupo Huafon.

Combinando com orgulho décadas de experiência científica e de engenharia de classe mundial com novos investimentos e capacidades de fabricação, a Covation Biomaterials está criando blocos de construção sustentáveis para que os clientes tornem os produtos inovadores e de alto desempenho, de base biológica e acessíveis mundialmente.

"Como fornecedor de soluções de materiais biológicos, somos uma importante porta de entrada para uma economia mais circular. As cadeias de fornecimento sustentáveis devem começar com materiais sustentáveis, e nossa ciência permite que nossos clientes acabem com sua dependência excessiva do petróleo", disse Michael Saltzberg, CEO, Covation Biomaterials.

"Ao colaborar com parceiros e marcas da cadeia de valor que pensam no futuro em todo o mundo, continuaremos a expandir as fronteiras da inovação e sustentabilidade para fornecer biomateriais de alto desempenho em escala. Estamos empolgados por nos juntarmos ao Grupo Huafon, uma empresa de materiais de grande sucesso que está posicionada de forma única para expandir o alcance de nossos produtos atuais e nos ajudar a acelerar a introdução de novas ofertas e tecnologias no mercado", disse Michael.

A Covation Biomaterials melhora o desempenho do produto, protege o meio ambiente e os parceiros para transformar a paixão em progresso. Juntos, a Covation Biomaterials e seus clientes, encontram novas maneiras de usar a ciência e a engenharia para atender à crescente demanda global por materiais sustentáveis, hoje e no futuro. A nova empresa se baseia em um legado de décadas e um conjunto de produtos de sucesso atualmente disponíveis no mercado, inclusive:

Sorona ® , um polímero parcialmente de base biológica, que responde à demanda global de tecidos e carpetes obtidos de fontes sustentáveis, juntando o pessoal e o social em um momento decisivo da nossa gestão ecológica. Sorona ® é ideal para criar vestuário atraente, de alto desempenho e carpetes macios e duráveis;

, um polímero parcialmente de base biológica, que responde à demanda global de tecidos e carpetes obtidos de fontes sustentáveis, juntando o pessoal e o social em um momento decisivo da nossa gestão ecológica. Sorona é ideal para criar vestuário atraente, de alto desempenho e carpetes macios e duráveis; Susterra ® , um bloco de construção 100% vegetal e de alto desempenho que reduz a necessidade de componentes à base de petróleo, enquanto melhora os atributos do produto final. Suas aplicações vão desde calçados e vestuário exterior até revestimentos, tintas e fluidos funcionais; e

, um bloco de construção 100% vegetal e de alto desempenho que reduz a necessidade de componentes à base de petróleo, enquanto melhora os atributos do produto final. Suas aplicações vão desde calçados e vestuário exterior até revestimentos, tintas e fluidos funcionais; e Zemea®, um material de base vegetal e biodegradável que ajuda as marcas a atingir as metas de sustentabilidade sem comprometer a qualidade ou o desempenho. Disponível em várias formulações, Zemea® atende a padrões exigentes em uma variedade de mercados de alto volume, desde cuidados pessoais e cuidados domiciliares, até produtos farmacêuticos, para realçar sabores e alimentos.

A Covation Biomaterials tem uma rica linha de produtos de soluções biológicas interessantes que trará para o mercado.

"Há muito tempo admiramos o trabalho desta equipe de cientistas e desenvolvedores de biomateriais, que estão desenvolvendo materiais sustentáveis e líderes da indústria disponíveis em escala", disse Feifeng You, Vice-presidente, Grupo Huafon e Diretor, Covation.

"A adição da Covation Biomaterials ao Grupo Huafon trará materiais de base biológica para uma base de clientes globais ainda maior e conduzirá o setor de materiais em direção a um futuro sustentável." Estamos entusiasmados com o futuro brilhante deste negócio", disse Feifeng.

Sobre a Covation Biomaterials

Fundada em 2022, em Newark, Delaware, a Covation Biomaterials é uma empresa inovadora, líder mundial que oferece um portfólio de produtos de alto desempenho e soluções sustentáveis. A empresa se baseia em seu rico legado de inovação científica da DuPont e continua a fornecer soluções inovadoras em escala em vários setores, incluindo vestuário, carpetes, cosméticos, alimentos e embalagens. Através de linhas de produtos como Sorona®, Susterra® e Zemea®, a missão da Covation Biomaterials é fornecer os blocos de construção sustentáveis que permitirão aos clientes fornecer produtos de base biológica acessíveis a todos.

Sobre o Grupo Huafon

Fundado em 1991, com sede em Ruian, China, o Grupo Huafon está inovando para fornecer novas soluções de materiais globalmente em vários setores, promovendo sustentabilidade, segurança, tecnologia e qualidade. O Grupo Huafon é um dos maiores fabricantes de materiais de poliuretano (PU) do mundo com uma ampla carteira de produtos em ácido adípico, polióis de poliéster, filamentos de spandex, material de microfibras, TPU, poliamida, etc. Em 2021, o Grupo Huafon tinha mais de 14.000 funcionários e várias empresas subsidiárias em todo o mundo nos setores químico, metalúrgico, financeiro, logístico, tecnologia da informação e comércio.

Covation, Covation Biomaterials, Sorona®, Susterra® e Zemea®, são marcas comerciais da Covation Biomaterials LLC ou de suas afiliadas. Para mais informações sobre a Covation Biomaterials, visite CovationBio.com e siga-nos no LinkedIn

Huafon é uma marca comercial do Grupo Huafon. Co., Ltd. ou suas afiliadas. Para mais informações sobre o Grupo Huafon, visite Huafeng.com

