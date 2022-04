LANÇAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO SERVIÇO A3: STILL ALIVE DA MARBLEX WALLET DEX EM 26 DE ABRIL

A integração do recurso do serviço de DEX MARBLEX Wallet ao A3: Still Alive permitirá que os jogadores convertam Inetrion Ore, uma moeda do jogo, em INETRIUM, MBX Link e MBX, bem como em outras moedas públicas para transações na vida real.

Até 24 de abril, os fãs poderão comemorar o próximo lançamento do serviço DEX MARBLEX Wallet, participando de vários eventos Discord Airdrop que oferecerão maneiras divertidas de obter a MBX:

- Evento de classificação "Convite a Amigos"

Os fãs que convidarem mais amigos na Discord serão recompensados com MBX e recompensas no jogo (os vencedores serão classificados entre 1 e 60)

O classificado em primeiro lugar receberá 205 MBX, os participantes classificados do 2º ao 30º lugar receberão 15 MBX, e os participantes classificados do 31º ao 60º lugar receberão 3 MBX

Os participantes precisarão inserir os dados de sua carteira MARBLEX para participar do evento

- Chance de ganhar MBX todos os dias

Além de participar do evento de classificação "Convite para amigos", os participantes que convidarem três ou mais amigos serão inscritos em sorteios diários com 50 vencedores escolhidos aleatoriamente para receber 0,5 MBX e a chance de receber o Hero Soul Star de 7 estrelas

Os participantes precisarão inserir os dados de sua carteira MARBLEX para participar do evento

Além disso, ao concluir missões simples dadas por plataformas de recompensa conhecidas, haverá muitas oportunidades dos jogadores poderem participar dos eventos MBX Airdrop para receber recompensas imperdíveis ao terminar a missão.

Ambientado em um mundo de fantasia apocalíptica de espadas e feitiçaria, o A3: Still Alive é uma experiência móvel de gênero cruzado que combina os mundos imensos e vivos dos RPGs de mundo aberto com o combate extremo do gênero Battle Royale. Os jogadores devem estar atentos em um ambiente jogador sempre aberto versus ambiente jogador (PvP)à medida que lutam contra inimigos em combates de ação intensa e provam sua coragem em diversos modos de PvP e jogador contra ambiente (PvE). O A3: Still Alive tem uma linda produção com gráficos 3D magníficos com qualidade de console que ganham vida graças à excepcional otimização do motor Unity.

O A3: Still Alive já está disponível para download digital gratuito (com compras dentro do aplicativo) na App Store da Apple e na Google Playem 172 países do mundo. O jogo também está disponível para download como beta aberto para Windows PC no site do A3: Still Alive .

Para mais informações, acesse o site oficial e o fórum, e siga A3: Still Alive no Facebook, Discord, e no YouTube.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma das principais desenvolvedoras e editoras que ampliam os limites da experiência de jogos móveis com games altamente inovadores como Marvel Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution e MARVEL Future Fight. Como matriz da Kabam e uma importante acionista da Jam City and HYBE (anteriormente, Big Hit Entertainment), a Netmarble se dedica a entreter o público do mundo todo com uma variedade de games móveis, com base em suas poderosas franquias e colaborações com os titulares de IP no mundo todo. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1798512/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1681510/Netmarble_Logo.jpg

FONTE Netmarble

SOURCE Netmarble