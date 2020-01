Lançamento da Laudes Foundation para acelerar a transição para uma economia justa e regenerativa

ZUG, Suíça, 21 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Lançada hoje a Laudes Foundation, com o objetivo de tratar a crise dupla do colapso climático e da desigualdade que coloca em risco a natureza e a segurança e a dignidade de inúmeras comunidades em todo o mundo.

A mesma engenhosidade humana que ocasionou prosperidade jamais vista, agora é necessária para redefinir o que é o valor para além do interesse apenas dos acionistas. A Laudes Foundation apoiará ações ousadas que inspirem e desafiem a indústria a canalizar sua força para o bem.

"Hoje, estamos diante de um imenso desafio. Através da Laudes Foundation trabalharemos com empresas, acionistas e investidores para criar uma nova definição de valor; e com líderes e acadêmicos do pensamento para que esta definição se torne verossímil; também com aqueles responsáveis pela criação de políticas para que ela se torne efetiva; com a sociedade civil para que se torne plausível; com a mídia e líderes de movimentos para que se torne desejável e com os cidadãos para que se torne benéfica", declarou Martijn Brenninkmeijer, presidente dos empreendimentos da família Brenninkmeijer.

Novo começo, história duradoura

Como uma nova parte dos empreendimentos da família Brenninkmeijer, a Laudes Foundation conta com um passado de seis gerações de empreendedorismo e filantropia, ao lado das empresas COFRA e as outras atividades filantrópicas privadas da família, entre as quais a Porticus, a Good Energies Foundation e a Argidius Foundation.

A Laudes Foundation será o resultado das lições aprendidas com outras empreitadas, tanto do passado quanto do futuro. Em especial, a Laudes Foundation manterá o progresso do trabalho da C&A Foundation.

"Nos últimos cinco anos na C&A Foundation, aprendemos muito sobre o que é necessário para mudar a indústria. Criamos redes de contatos e consolidamos parcerias com o objetivo de criar uma mudança positiva e duradoura no sistema mundial da moda. E, junto com a nossa principal iniciativa, a Fashion for Good, comprovamos que os negócios e a filantropia podem trabalhar juntos de maneira frutífera para mudar o status quo do setor", comentou Leslie Johnston, CEO da Laudes Foundation.

"Também compreendemos que, para que haja mudança em um setor, é necessário tratar os problemas sistêmicos mais profundos que atingem o sistema econômico mundial".

O que a Foundation faz

A Laudes Foundation está preparada para trabalhar com a indústria e com aqueles que a influenciam. É uma combinação de propósito filantrópico com a escala e o alcance de uma empresa, que lança mão das vantagens competitivas dos dois lados. Assim, a Laudes Foundation trabalhará com persistência e de maneira colaborativa para:

Influenciar o capital

O sistema financeiro global tem o poder para redirecionar o fluxo de capital de maneira que o investimento estimule boas práticas de negócios. A Laudes Foundation atuará com importantes atores do segmento financeiro para inspirar a mudança e alinhar os incentivos, ao passo em que fomenta um novo raciocínio econômico e novos modelos de negócios.

Transformar setores da indústria

A Laudes Foundation atuará junto a diversos setores para lidar com os problemas sistêmicos mais prementes, a começar por aqueles que conhece bem, por conta da herança familiar e do empreendedorismo:

Moda: um setor de consumo de rápido crescimento; contando com o trabalho da C&A Foundation, que trouxe mudanças ao setor e fazendo com que ele avance ainda mais; e

O ambiente construído: um setor baseado em ativos imobilizados com o potencial de transformar os espaços em que vivemos e trabalhamos.

Como a Laudes Foundation trabalha

A Laudes Foundation está se juntando ao urgente movimento para acelerar a transição para uma economia justa e regenerativa. A organização trabalhará para mudar o sistema econômico que determina o que é valor, junto com todos os atores que podem moldá-lo e fazê-lo avançar.

Da mesma forma que fez a C&A Foundation anteriormente, a Laudes Foundation estará sempre em busca de aprendizado e colaboração com colegas e parceiros e de compartilhar os conhecimentos únicos que ganhará com eles.

"Temos orgulho em fazer progredir o trabalho da C&A Foundation e de sermos parte de um movimento cada vez maior para remodelar os mercados globais para que valorizem todos os povos e respeitem a natureza", acrescentou Johnston.

Junte-se à Laudes Foundation em sua nova e surpreendente jornada. Acesse: www.laudesfoundation.org

