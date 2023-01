Lançamento da Universal Digital Payments Network (UDPN) permite pagamentos com várias moedas digitais de bancos centrais e 'stablecoins' regulamentadas

DAVOS, Suíça, 25 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Lançada em Davos durante a semana do Fórum Econômico Mundial, aUniversal Digital Payments Network (UDPN; Rede Universal de Pagamentos Digitais) é uma estrutura de mensagens apoiada por DLT (Distributed Ledger Technology; Tecnologia de Registro Distribuído) cujo objetivo é garantir interoperabilidade entre o número cada vez maior de 'stablecoins' regulamentadas e as moedas digitais de bancos centrais, oferecendo conectividade total entre qualquer sistema de TI empresarial e as moedas digitais regulamentadas. No evento de lançamento em Davos, representantes de algumas das principais instituições financeiras globais (Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered, Bank of East Asia e Akbank) discutiram a rápida evolução do mundo das moedas digitais, a importância da interoperabilidade e a necessidade de uma infraestrutura para apoiar esses desenvolvimentos.

A UDPN tem o potencial de reduzir o custo dos pagamentos digitais e acelerar sua adoção por bancos e empresas de todas as dimensões.

Desenvolvida ao longo de dois anos, a UDPN é um projeto avançado de pagamentos com moedas digitais que já alcançou vários marcos significativos - incluindo o lançamento de uma UDPN Sandbox em julho do ano passado, na qual vários bancos vêm testando ativamente a transferência e troca (FX) de 'stablecoins'. Vários bancos globais de nível 1 participarão de uma série de 'provas de conceito' este mês, cujo objetivo é demonstrar como a UDPN resolve as dificuldades atuais e futuras de usar moedas digitais em transações bancárias, pagamentos e situações empresariais cotidianas. As duas primeiras 'provas de conceito' envolverão dois bancos globais, que testarão os recursos de troca e transferência internacional de moedas digitais da UDPN, avaliando também como a 'Travel Rule' - uma regra fundamental - pode ser facilmente implementada na UDPN entre duas instituições financeiras para garantir transferências anônimas de 'stablecoins'.

A rede foi desenvolvida com contribuições da GFT, uma provedora global de engenharia e soluções de TI, da Red Date Technology, uma empresa descentralizada de infraestrutura em nuvem, e do TOKO, um mecanismo de criação de ativos digitais desenvolvido em colaboração com a DLA Piper.

"O objetivo da UDPN é investigar uma alternativa aos sistemas de pagamento existentes, permitindo a interoperabilidade entre 'tokens' de 'stablecoins' baseadas em moedas fiduciárias e protocolos regulamentados", disse Marika Lulay, diretora executiva da GFT. "O que diferencia esta rede é a abordagem descentralizada e a amplitude geográfica das empresas participantes, combinada com a solução tecnológica avançada implementada para esses testes".

Os interessados em explorar a UDPN Sandbox, em participar de outros projetos de prova de conceito com a UDPN ou em ingressar na própria UDPN Alliance podem acessar o site oficial da UDPN em https://www.udpn.io ou entrar em contato através do e-mail [email protected].

