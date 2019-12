Lançamento de pesquisa exclusiva do setor de Promoção Comercial é destaque no evento UBRAFE 2020

Um dos pontos altos do evento foi a apresentação da "Pesquisa sobre impacto e resultados dos eventos com foco em geração de negócios no Estado de São Paulo 2019", anunciada pelo Prof. José Paulo Hernandes, da Newsense, empresa realizadora da pesquisa encomendada da Ubrafe e seus associados. Na sequência, o evento trouxe ao palco Vinícius Lummertz, Secretário de Estado de Turismo de São Paulo que comentou os números que são um aditivo importante para a economia do Estado, seguido por Henrique Meirelles – Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, por Osvaldo Arvate Junior – Presidente da SPTURIS representando o prefeito da Cidade de São Paulo – Bruno Covas, e Otavio Leite – Secretário de Turismo do Rio de Janeiro.

Os convidados também tiveram a oportunidade de conferir o lançamento oficial do Calendário das Principais Feiras de Negócios do Brasil 2020 e uma homenagem do Projeto AME – Atendentes Muito Especiais que tem como objetivo a qualificação e inclusão de pessoas com síndrome de down para trabalhar em feiras e eventos ao Presidente Executivo da Ubrafe – Armando Campos Mello pelo constante apoio a causa de inclusão no setor de eventos de negócios.

Sobre a UBRAFE

A UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras é a entidade que representa o setor de promoção comercial nacional e internacionalmente junto a todos os segmentos da nossa economia. Em seu quadro de associados, estão as maiores empresas da cadeia produtiva do setor de feiras de negócios e promoção comercial.

