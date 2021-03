Lançamento do aplicativo "Showtap" de exibição em tempo real movendo o conteúdo na tela

A versão do aplicativo Showtap para iPad foi lançada em dezembro de 2019, e recebeu grande atenção e expectativa da Consumer Electronic Show (CES) 2020 em janeiro. O EnableWow decidiu habilitar o aplicativo para todos os dispositivos com base em reações da CES. O Showtap está disponível gratuitamente para todos os dispositivos, incluindo iOS e Android.

O Showtap criou o "Movable Hyperlink Trigger" que permite aos usuários criar e inserir conteúdo no slide. Acionadores de hiperlinks móveis e conteúdos como imagens, vídeos, páginas da web, etc. podem ser inseridos em qualquer lugar que os usuários desejem em um slide ou imagem. O conteúdo inserido pode aparecer e desaparecer com o toque dos dedos um usuário. O conteúdo revelado pode ser movido e redimensionado livremente na tela.

Mais de um conteúdo pode ser inserido em um acionamento e os usuários podem exibir conteúdos diferentes ao mesmo tempo com um toque simples. O Showtap pode exibir vários conteúdos em um slide simultaneamente para comparação. Esta função não estava disponível em todos os outros aplicativos de apresentação principais, como o PPT, o Keynote e o Prezi.

Em particular, com a função de gravação de vídeo do Showtap, é mais fácil os usuários criarem vídeos inovadores que são difíceis de serem produzidos, mesmo com programas de edição de vídeo profissionais. YouTubers e influenciadores de mídia social poderão ter uma experiência extraordinária e surpreendente como nunca antes.

O CEO da EnableWow declarou que qualquer pessoa que já tenha usado o Showtap ficará fascinado por seu charme e enfatizou o design sofisticado, a interface do usuário intuitiva e as primeiras funções do Showtap do mundo. A EnableWow também está trabalhando para ampliar sua cadeia de valor em B2B, incluindo web, comércio, educação, publicidade e sinalização digital.

