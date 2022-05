Lançamento do Real Madrid Virtual World, uma plataforma pioneira que reúne todos os Madridistas em todo o mundo

O Real Madrid Virtual World oferece uma recriação muito realista do Tour do Bernabéu e da Cidade Desportiva, em que os torcedores poderão passear pelos seus Salões, desfrutar dos seus Troféus em 3D ou acessar conteúdos exclusivos. A experiência pode ser apreciada em qualquer dispositivo móvel, smartphone ou tablet.

Único no mercado

O Real Madrid Virtual World estabelece um marco inicial e final no mundo do futebol com esta Plataforma, tornando-se uma verdadeira rede social para todos os adeptos do White Club, e significa uma importante evolução no desenvolvimento social do Clube. É a primeira vez na história em que todos os clubes de apoio e torcedores de um clube de futebol do mundo poderão participar.

Além disso, será promovida a criação de uma Comunidade, graças a um ranking geolocalizado no qual os torcedores poderão ganhar prêmios exclusivos através da criação de Salas com o maior número de amigos e torcedores possível. O aplicativo, desenvolvido pela empresa espanhola Astosch Technology (com um parceiro de tecnologia coreano), está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos da Apple, Google e Huawei AppGallery.

O aplicativo pode ser baixado exclusivamente no celular por meio deste link : http://onelink.to/d5thbb

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812881/Astosch_Technology_Real_Madrid.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1812882/Astosch_Technology_Real_Madrid_Logo.jpg

FONTE Astosch Technology

SOURCE Astosch Technology