Lançamento do Wondershare UniConverter V14.2.0 compatível com os chips Apple Silicon avançados

O UniConverter está posicionado como líder do setor, uma vez que é atualizado para ser compatível com o Mac Apple Silicon.

VANCOUVER, BC, 26 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Wondershare UniConverter lançou a versão 14.2 com suporte para chips M1/M2. Os chips, que apresentaram resultados impressionantes no WWDC 2022 como parte da atualização Apple Silicon, trazem aumentos significativos de velocidade ao GPU do MacBook e 50% mais largura de banda de memória do que as gerações anteriores. Agora, no MacBook mais avançado com chips M1/M2, os utilizadores podem utilizar o UniConverter para gerir todos os formatos de vídeo.

Wondershare UniConverter is positioned as an industry leader as it is upgraded to be compatible with Mac Apple Silicon.

"UniConverter, uma caixa de ferramentas de vídeo completa para converter, compactar, editar vídeos, gravar DVD, e muito mais. A sua missão? Simplificar o processo de edição de vídeo para todos." Declarou Kevin Young, diretor de produtos da Wondershare UniConverter. "Para todos os criadores, a Wondershare quer o UniConverter a trabalhar perfeitamente em todos os dispositivos e sistemas. Portanto, o UniConverter concluiu o suporte para o Apple Silicon em apenas três meses após o seu lançamento."

O UniConverter V14.2 é compatível com o Apple Silicon das seguintes formas:

O suporte nativo para o Apple Silicon (M1/M2) fornece uma operação uniconversor sem problemas e estável em todos os computadores Mac com chips Apple Silicon M1/M2. Maximiza a potência do Apple Silicon e atinge velocidades de processamento mais rápidas que não eram alcançáveis com a versão anterior que é executada no Rosetta 2.

O UniConverter V14.2 é compatível com versões anteriores, por isso ainda funciona sem problemas com MacBooks que têm chips Intel. Transfira o UniConverter do site oficial Wondershare, e o sistema irá instalar a versão correta para compatibilidade com o M1/M2 ou o chip Intel.

De um modo geral, os utilizadores ficarão satisfeitos com o funcionamento estável e sem problemas do UniConverter com os chips Apple Silicon M1/M2. Aproveita o poder acrescentado dos chips atualizados para fornecer as velocidades de conversão mais rápidas do mercado.

Compatibilidade e preço

O Wondershare UniConverter V 14.2 é compatível com o MacBook que tem um chip Intel ou Apple Silicon. Tem um preço inicial de 49,99 USD por ano, ou pode comprar uma licença permanente por 79,99 USD. Para experimentar gratuitamente ou transferir, visite https://videoconverter.wondershare.com.br/video-converter-ultimate-mac.html ou siga-nos no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.

Sobre a Wondershare

Fundada em 2003, a Wondershare é líder global em desenvolvimento de software e pioneira no campo da criatividade digital. A nossa tecnologia é poderosa, e as soluções que fornecemos são simples e convenientes. É por isso que temos a confiança de milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo. Ajudamos os nossos utilizadores a seguirem as suas paixões para que juntos possamos criar um mundo mais criativo.

Contacto para a comunicação social

Frank Zhang

Wondershare

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1895473/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg

SOURCE Wondershare