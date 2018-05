Lançamento oficial: foram abertas as inscrições para a premiação Global Markets Awards da GFSI

PARIS, 28 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Iniciativa Global de Segurança Alimentar (GFSI - Global Food Safety Initiative) tem o prazer de anunciar o lançamento da sua premiação Global Markets Awards de 2019. Para esta terceira edição, a premiação reconhecerá empresas de todo o mundo as quais impulsionaram de forma exemplar o Programa de Mercados Globais (Global Markets Programme) da GFSI, em sua jornada na direção de um sistema de classe mundial para o gerenciamento da segurança alimentar.

Os ganhadores do prêmio viajarão para a Conferência da GFSI em Nice, na França, de 25 a 29 de fevereiro de 2019, onde se beneficiarão de oportunidades para networking e serão reconhecidos por sua excelência durante toda a semana da conferência.

A jornada na direção de alimentos seguros para os consumidores em todos os lugares

A premiação Global Markets Awards é uma oportunidade única para destacar os esforços dos operadores de empresas de alimentos para ampliar suas capacidades de produção de alimentos seguros, em linha com a visão da GFSI de alimentos seguros para os consumidores em todos os lugares.

O Programa de Mercados Globais (Global Markets Programme), iniciando um caminho para a certificação, foi criado há sete anos, fornecendo um ponto de entrada não aprovado para as empresas com um programa passo a passo feito para criar capacidade dentro das operações de produção e fabricação, estabelecendo como as empresas com sistemas menos sofisticados de gerenciamento da segurança alimentar, podem superar os desafios da segurança alimentar, enquanto, ao mesmo tempo, podem reduzir os riscos nas cadeias globais de suprimentos de alimentos e melhorar o acesso aos mercados através da certificação para um dos proprietários do programa de certificação, reconhecido pela GFSI.

Reconhecimento de empresas de alimentos e bebidas de todo o mundo

As empresas, fazendas ou instalações de alimentos podem se inscrever para demonstrar sua jornada de segurança alimentar e ilustrar seu uso do Programa de Mercados Globais para criar um ambiente favorável para os alimentos seguros.

A premiação pretende refletir a diversidade geográfica da implementação do Programa de Mercados Globais, com categorias para a África, Ásia, América Latina e para o resto do mundo, bem como um prêmio honorário para a França, como o país anfitrião da Conferência da GFSI de 2019.

Um Comitê de Seleção formado por notáveis especialistas e acadêmicos da segurança alimentar

Um Comitê de Seleção foi formado para a edição de 2018 da premiação, composto por especialistas de diversas áreas, com representantes tanto do setor público quando do setor privado e abrangendo quatro continentes (Nigéria, Quênia, México, Ucrânia, Estados Unidos e Japão), o Comitê de Seleção é presidido por Mike Taylor, ex-Comissário Adjunto da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (US Food and Drug Administration).

O Comitê de Seleção prestará atenção especial à cultura de segurança alimentar e ao acesso ao mercado.

A GFSI tem o prazer de formar parceria com a greenfence, a qual está generosamente patrocinando esta significativa premiação pelo terceiro ano consecutivo.

"A greenfence ficou honrada por ter feito parte da cerimônia comemorativa da premiação durante a conferência de 2018 em Tóquio, na qual quatro empresas foram reconhecidas por sua aplicação do Programa de Mercados Globais da GFSI. Estas empresas exemplares, todas de diferentes regiões do mundo, demonstraram como pequenas empresas podem fornecer alimentos seguros, reduzir os riscos na cadeia de suprimento e tornarem-se parceiras confiáveis de negócios. A segunda edição da premiação já recebeu várias inscrições excelentes e temos certeza de que a edição de 2019 atrairá inscrições ainda mais excepcionais. Portanto, estamos muito satisfeitos por continuarmos a patrocinar esta prestigiosa premiação, a qual está totalmente alinhada com o objetivo da greenfence de fornecer à industria alimentícia uma maneira confiável e efetiva para identificar e autenticar fornecedores de produtos e serviços", disse Mitch Chait, CEO e fundador da greenfence.

As inscrições para a premiação se encerram no dia 26 de setembro de 2018, às 18h00 do horário da Europa Central. Para saber mais e inscrever-se, visite o endereço http://awards.mygfsi.com/

Sobre Iniciativa Global de Segurança Alimentar

A Iniciativa Global de Segurança Alimentar (GFSI - Global Food Safety Initiative) reúne os principais participantes do setor alimentício para, de forma colaborativa, aperfeiçoarem continuamente os sistemas de gerenciamento da segurança alimentar em todo o mundo. Com a visão de alimentos seguros para os consumidores em todos os lugares, os líderes do setor alimentício criaram a GFSI em 2000 para encontrarem soluções colaborativas para preocupações coletivas, com destaque para a redução dos riscos de segurança alimentar, duplicação de auditorias e custos e, ao mesmo tempo, construindo confiança ao longo de toda a cadeia de suprimento. A comunidade da GFSI trabalha em caráter voluntário e é composta pelos especialistas líderes mundiais em segurança alimentar de empresas de varejo, fabricação e serviços alimentícios, bem como por organizações, governos, acadêmicos e fornecedores de serviços internacionais para o setor global de alimentos. A GFSI é impulsionada pelo Fórum dos Bens de Consumo (CGF - The Consumer Goods Forum), uma rede da indústria global que trabalha para apoiar a mensagem Melhores Vidas Através de Melhores Negócios. http://www.mygfsi.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/697527/Global_Food_Safety_Initiative_Logo.jpg

FONTE Global Food Safety Initiative

SOURCE Global Food Safety Initiative

Related Links

http://www.awards.mygfsi.com

http://www.mygfsi.com