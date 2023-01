Lançamento oficial global do novo jogo de quebra-cabeça para dispositivos móveis Pucca Puzzle Adventure em 26 de janeiro

SEUL, Coreia do Sul, 26 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 26 de janeiro, a TAKEONE COMPANY (CEO: Min-Chae Jung), desenvolvedora do jogo para dispositivos móveis BTS World, anunciou que o Pucca Puzzle Adventure, desenvolvido e publicado pela empresa, foi oficialmente lançado globalmente no Google Play e na Apple App Store.

O Pucca Puzzle Adventure é um jogo que conta com gráficos encantadores em conjunto com a famosa personagem coreana Pucca. O jogo conta a história da personagem principal, Pucca, que está embarcando em uma aventura para derrotar o vilão Dong King. Pucca é uma personagem de desenho animado bem conhecida por seu icônico penteado, e ela é popular no mundo todo, sendo classificada, por seis anos consecutivos até o ano de 2021, como número 1 na lista de "Personagens coreanos populares mundialmente".

Esse é um jogo de quebra-cabeça de RPG com cada nível sendo liberado por uma combinação de três quebra-cabeças, e o jogo exige que os jogadores atualizem seus personagens e utilizem suas habilidades e atributos. O jogo conta com mais de 100 tipos de personagens fofos e únicos, cada um com suas próprias habilidades incríveis, e contém missões que permitem aos jogadores simplesmente desfrutar da resolução de quebra-cabeças. O jogo também possui um modo de desafio, no qual os jogadores podem combater e derrotar vilões poderosos, assim competindo uns contra os outros. Além desse, há outros modos, como os voltados para coletar, desenvolver e decorar seus próprios vilarejos exclusivos, coletando vários itens do vilarejo.

O jogo Pucca Puzzle Adventure lançará um evento de acesso por tempo limitado por sete dias em comemoração a seu lançamento global, no qual os jogadores serão premiados com joias, moedas para uso em caça-níquel, e outros itens. Além disso, o jogo contará com um nível exclusivo, criado a partir da colaboração com o grupo musical TREASURE, formado pela YG Entertainment. Mais informações estão disponíveis no site oficial do jogo.

Sobre a TAKEONE COMPANY

Em 2019, a TAKEONE COMPANY produziu o jogo para dispositivos móveis BTS World, que registrou 13 milhões de downloads em todo o mundo e as maiores vendas da história dos jogos de ídolos de K-POP. E, em junho de 2022, a TAKEONE COMPANY fechou parceria, juntamente com a YG Entertainment, no projeto de NFT de conteúdo global Zombie Culture Club. Em 2023, a TAKEONE COMPANY pretende lançar um jogo global de quebra-cabeça com a personagem coreana Pucca, além de um jogo com ídolos famosos de K-POP.

FONTE TAKEONE COMPANY

