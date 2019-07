Lançando um olhar no futuro da mobilidade; a thyssenkrupp exibe o elevador sem cabo MULTI no pavilhão alemão da EXPO 2020 de Dubai

A revolução do MULTI muda a maneira com que as pessoas se movimentam dentro de edifícios, fornecendo perspectivas completamente novas aos arquitetos, proprietários de bens imobiliários e passageiros. Por empregar motores lineares para cada cabine, cabos não são necessários de modo algum – e o MULTI pode se mover tanto verticalmente como horizontalmente. Sem cabos, o MULTI possibilita a construção de prédios bem mais altos nas cidades. Como ele requer menos espaço, sobram mais áreas úteis nos andares para os apartamentos.

Na EXPO 2020, a MULTI irá demonstrar como várias soluções de transporte, de logística subterrânea a taxis aéreos, podem ser interconectados com elevadores sem cabos. Pontes elevadas, movidas pelo MULTI horizontalmente, irão elevar o transporte de passageiros para um patamar inteiramente novo.

O MULTI foi apresentado em 2017 na moderna torre de teste da thyssenkrupp, de 244 metros de altura, em Rottweil, Alemanha. Atualmente, a inovação está sendo submetida a testes e à certificação em Rottweil.

Com vendas de € 7,6 bilhões no ano fiscal de 2017/2018 e clientes em 150 países, a thyssenkrupp Elevator consolidou sua posição como uma das principais empresas de elevadores do mundo partindo do zero, em apenas 40 anos, aplicando os recursos de engenharia únicos da thyssenkrupp. Com mais de 50.000 empregados altamente qualificados, a empresa oferece produtos e serviços inteligentes e inovadores. O portfólio da empresa inclui elevadores de passageiros e de carga, escadas rolantes e esteiras rolantes, pontes de embarque para passageiros, ascensores de escadas e plataformas, bem como soluções de serviços sob medida para todos os produtos.

