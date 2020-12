Lancement d'une nouvelle plateforme pour mettre en valeur les relations qui existent entre Singapour, Guangdong, Hong Kong et Macao en Chine

Les deux organisations partenaires, dont l'une est le plus important groupe de médias établis à Guangdong et l'autre le plus important groupe de médias chinois à Singapour, utiliseront leurs ressources pour mettre en lumière le très attendu plan économique de la Chine, la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA), et fournir de l'information sur les politiques avantageuses, le développement industriel et économique, la culture et les moyens de subsistance des populations de la région.

La page Web doit également servir de plateforme sur laquelle se réuniront les entreprises et les particuliers qui ont contribué à l'établissement des relations entre Singapour et la région de la Grande Baie. Elle mettra l'accent sur des histoires personnelles qui mettent en valeur les dernières et différentes possibilités de partenariat entre la région de la Grande Baie et les pays de l'Asie du Sud-Est.

« Explore GBA » constitue un progrès pour le partenariat entre le Nanfang Media Group et le CMG. Depuis 2018, les deux groupes de médias s'efforcent de favoriser la communication et les échanges d'information entre Singapour et Guangdong, l'une des provinces chinoises qui connaissent la croissance la plus rapide.

De plus, un séminaire en ligne a eu lieu au moment du dévoilement de la page Web « Explore GBA ». Les entreprises et les professionnels y participant ont été invités à partager leur expérience d'affaires au sein de la région de la Grande Baie et les nouvelles occasions qu'ils ont pu saisir depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Nous avons appris qu'un autre séminaire en ligne sur l'économie numérique est prévu pour le début de 2021. De plus amples renseignements sur l'événement seront disponibles sur la page Web « ExploreGBA » :

https://www.zaobao.com/special/report/supplement/greater-bay-area

