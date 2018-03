Lancement de « The NASH Education Program™ » aux États-Unis : mise en lumière l'épidémie silencieuse qui touche 25 millions d'américains

Le 26 mars 2018 , lancement de The NASH Education Program™ au x É tats-Unis afin d ' améliorer la connaissance d ' une maladie méconnue, asymptomatique, et qui affecterait 25 milions d ' américains.

Organisation d ' un webinar le lundi 26 mars à 20:00 ( Paris ), avec l ' intervention d ' un diabétologue et d ' hépatologues experts dans le domaine, ainsi que d ' une patiente NASH , et de la porte-parole d ' une association de patients malades du foie. Inscriptions sur le lien ci-dessus.

Rappel sur l'organisation de la Première Journée Internationale de la NASH , qui aura lieu le 12 juin 2018 dans plusieurs villes dans le monde

The NASH Education Program est lancé aux États-Unis ce lundi 26 mars 2018, dans le but d'améliorer la connaissance d'une maladie méconnue, asymptomatique, et qui affecterait, selon les estimations, plus de 25 millions d'américains, près de 12% de la population adulte des pays développés. La NASH, ou stéatohépatite non-alcoolique, est une maladie métabolique caractérisée par une accumulation de graisses dans le foie, une inflammation et une dégénérescence des cellules du foie. Dans de trop nombreux cas, elle mène à une transplantation ou au cancer du foie. Elle affecte également un nombre croissant d'enfants et d'adolescents, et touche tout particulièrement la population hispanique.

The NASH Education Program™ est une entité légale indépendante et une initiative non-partisane, impliquant un comité scientifique indépendant (composé d'hépatologues et diabétologues européens et américains) et qui a pour but d'améliorer la connaissance de cette maladie dévastatrice. Grâce à la production et la diffusion de vidéos éducatives, de contenus digitaux et de recherches conduites par le NASH Global Health Observatory™, The NASH Education Program™ vise à construire une coalition non-partisane pour informer et apporter à tous les acteurs de la santé des solutions pour résoudre de façon proactive cette crise de santé publique.

Afin de marquer le lancement de The NASH Education Program™ aux États-Unis, un webinar sera tenu à 14h00 EST (20H00 CET) lundi 26 mars, avec l'intervention d' hépatologues et diabétologues experts dans le domaine, d'une patiente qui partagera son expérience avec cette maladie complexe et d'une porte-parole reconnue dans le domaine des maladies du foie. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur ce lien.

Cette journée du 26 mars sera l'occasion pour The NASH Education Program™ de communiquer les résultats de la nouvelle enquête portant sur des patients, réalisée grâce à « Health Unlocked » avec le concours des communautés du British Liver Trust et de la Fatty Liver Foundation. Cette enquête essentielle comprend de nouvelles données essentielles sur les patients : niveau de connaissance de la maladie, besoins en termes d'information sur la NASH, et les pathologies associées auxquelles ils font face (comme la pression artérielle ou le diabète).

Les perspectives de médecins américains et de patients sur la NASH seront partagées par The NASH Education Program™ afin de sensibiliser à cette maladie complexe, et notamment :

Dr. Stephen Harrison, Directeur Médical du Pinnacle Clinical Research, Professeur d'hépatologie au Radcliffe College of Medicine, University of Oxford, San Antonio, Texas, USA, a commenté « On estime que la NASH va devenir d'ici 2020 la première cause de transplantation du foie aux États-Unis. Et pourtant, elle reste une maladie chronique « silencieuse » difficile à diagnostiquer, ce qui signifie que les individus les plus à risque de développer la NASH ou même ceux qui l'ont déjà, ne le savent pas. The NASH Education Program™ a été élaboré afin de placer les médecins et les patients au cœur des actions de sensibilisation et d'éducation de demain. Nous espérons mettre en avant les patients et les individus à risque de développer la NASH et les aider à prendre la voie d'une vie plus saine et plus longue».

Donna R. Cryer, Présidente & PDG du Global Liver Institute, a commenté : « Au vu de l'accent mis par le GLI afin d'obtenir la reconnaissance des coûts humains et économiques liés à l'ignorance des maladies du foie, il était évident pour nous de soutenir les efforts de The NASH Education Program™ pour éduquer la population mondiale à la NASH. »

Marcela Medina, une patiente diagnostiquée en septembre 2017, a commenté : "En tant que patiente récemment diagnostiquée, il m'a été particulièrement difficile de trouver des informations pertinentes me permettant de gérer au mieux ma maladie, et The NASH Education Program™ pourra certainement combler ce vide"

Par ailleurs, The NASH Education Program™ organisera la Première Journée Internationale de la NASH, qui aura lieu le 12 juin 2018 dans vingt villes du monde. Une grande coalition de médecins, scientifiques, patients et acteurs-clés se réuniront pour une journée de mobilisation afin de sensibiliser à la prochaine crise mondiale de santé publique, et pour unir leurs forces afin de combattre et traiter la NASH.

A PROPOS DE LA NASH

La NASH, ou stéatohépatite non-alcoolique, est une maladie métabolique caractérisée par une accumulation de graisses dans le foie, une inflammation et une dégénérescence des cellules du foie. Profondément liée au mode de vie, la maladie est associée à un risque de progression à long terme, provoquant une diminution de la fonction hépatique, pouvant aboutir à une cirrhose non-alcoolique, une insuffisance hépatique voire même un cancer du foie. La NASH est également associée à un risque accru de mortalité cardiovasculaire. Son augmentation est liée à la double épidémie de diabète de type 2 et d'obésité, qui gagne du terrain à l'échelle mondiale.

A PROPOS DE THE NASH EDUCATION PROGRAM[TM]

The NASH Education Program™, un fonds de dotation à but non-lucratif, définit et mène des initiatives en collaboration avec un comité scientifique indépendant composé de quatre experts internationaux. Les médecins du comité scientifique sont renommés et respectés, tant dans le domaine du foie que des maladies métaboliques, avec un ancrage fort à la fois aux États-Unis et en Europe. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site internet : http://www.the-nash-education-program.com.

