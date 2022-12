Lancement de BUL, studio de production de podcasts indépendants et engagés dédiés aux influenceurs, leaders d'opinion et aux marques

PARIS, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Myriam Ouni , créatrice du podcast Influence Corner et Lisa Omara , experte podcast et fondatrice de l'agence PYAR, annoncent le lancement de BUL , leur tout nouveau studio de production de podcasts dédié à l'accompagnement des influenceurs, leaders d'opinion et marques. Le studio produira des podcasts engagés, inclusifs qui auront pour mission de raconter la société d'aujourd'hui tout en donnant la parole aux concernés.

Des podcasts qui abordent des thématiques sociétales

Photo prise lors de la soirée de lancement de BUL Studio pendant un talk sur les enjeux du secteur du podcast en 2023 animé par Donia Ismail, journaliste chez Slate.fr et Arabia Vox, avec Cédric Begoc, directeur de contenu d’ACAST, Lisa Omara, et Myriam Ouni (de gauche à droite).) (PRNewsfoto/BUL Studio)

Face à l'accélération des podcasts portés par des influenceuses (Léna Situations, Anna RVR etc.) et de leaders d'opinion, BUL dédie un accompagnement spécialisé aux influenceurs pour les accompagner sur la création et production de leurs podcasts. Une particularité : adopter une ligne éditoriale engagée et sociétale qui s'adapte au format podcast. Grâce aux influenceurs et aux marques, les fondatrices ont pour ambition de faire découvrir et de démocratiser les écoutes de podcasts auprès de nouvelles audiences.

Organisé en 3 verticales, BUL produit également des podcasts pour les marques avec une ligne éditoriale engagée. L'idée étant de créer des nouveaux récits et d'amener les marques vers des sujets sociétaux et inclusifs traités à travers le médium du podcast. Une nouvelle forme de communication et de brand content qui devient indispensable aujourd'hui pour créer de la préférence de marque.

Marqué par cet ADN de liberté, BUL est avant tout un studio indépendant qui crée également ses propres productions. À venir en 2023, des podcasts sous format interviews, des documentaires, des récits narratifs et intimistes, du true crime engagé ou encore des podcasts fiction.

Les projets podcasts de BUL Studio à venir en 2023

Après une première production à succès Influence Corner x ARPP qui donnait la parole à 8 créatrices de contenu sur l'influence responsable, BUL continue sur sa lancée en lançant, en janvier prochain, un podcast sur le thème de l'influence responsable côté marques, porté par Influence Corner, podcast pionnier de BUL Studio.

Parmi les autres projets :

Un podcast avec une influenceuse "skincare" sur la beauté engagée

Un podcast sur le cinéma engagé déjà en cours de production, qui emmènera les auditeurs dans les coulisses d'un tournage de film à Champigny-sur-Marne et racontera l'envers du décor d'un long métrage en banlieue.

Myriam Ouni & Lisa Omara, co-fondatrices de BUL Studio :

"À travers ce studio, notre ambition est de produire des podcasts qui touchent aux problématiques sociétales actuelles et de libérer la parole sur des sujets qui sont très peu traités par les médias traditionnels. C'est notre manière à nous de contribuer au développement des podcasts, ce médium qui nous tient tant à coeur".

A propos de BUL Studio

Fondé en 2022, BUL est un studio indépendant de production de podcasts créé par Myriam Ouni et Lisa Omara. Animé par des valeurs fortes d'engagement, de diversité et d'inclusivité BUL Studio a été créé dans la continuité des activités de communication opérées par les fondatrices.

