Lancement de Crurated, un nouveau club pour amateurs de vins par abonnement

Le fondateur de ce club, Alfonso de Gaetano, travaille depuis plus de dix ans chez Google. Il a inventé le concept de Crurated parce qu'il voulait rassembler un groupe de connaisseurs qui pourraient découvrir et acquérir des vins en s'adressant directement aux domaines. « L'objectif principal de Crurated sera de créer un cercle de connaisseurs enthousiastes, animés par la même passion », a déclaré M. de Gaetano.

En plus des connaissances approfondies mises à disposition par ses experts en vins fins et rares, comme Christy Erickson, directrice de la stratégie, Crurated utilise une technologie avancée pour offrir la meilleure expérience possible à ses membres. Le parcours de chaque vin est géré par une technologie de blockchain unique qui assure la traçabilité d'une bouteille dès qu'elle passe les portes du domaine. Les membres du club bénéficient également d'un stockage gratuit de leurs vins dans des conditions de température et d'humidité contrôlées, au sein des entrepôts de Crurated en Bourgogne. Toutefois, le réel point fort de la plateforme tient à la sélection qu'elle propose des meilleurs vins des plus beaux domaines, et au privilège qu'elle offre à ses membres de pouvoir acheter des jeunes et des grands millésimes de vignobles prestigieux.

Crurated propose trois niveaux d'adhésion :

Connaisseur Premier niveau d'adhésion, offrant des offres de découverte mixtes mises au point par les meilleurs vignerons du monde, ainsi que l'accès à des enchères exclusives de lots uniques de vieux millésimes.

Premier niveau d'adhésion, offrant des offres de découverte mixtes mises au point par les meilleurs vignerons du monde, ainsi que l'accès à des enchères exclusives de lots uniques de vieux millésimes. Collectionneur : Niveau offrant un accès illimité aux vins rares et aux grands formats, conservés gratuitement et à volonté dans les entrepôts de Crurated, ainsi qu'aux événements réservés aux membres sur invitation.

Niveau offrant un accès illimité aux vins rares et aux grands formats, conservés gratuitement et à volonté dans les entrepôts de Crurated, ainsi qu'aux événements réservés aux membres sur invitation. Ambassadeur : Niveau d'adhésion supérieur qui offre tous les avantages susmentionnés, ainsi que la priorité absolue dans l'attribution de certains lots et un accès à des événements privés avec les producteurs.

À propos de Crurated :

Mettant particulièrement en avant la France et l'Italie, Crurated est un club d'amateurs de vins accessible par abonnement et conçu pour mettre en relation les connaisseurs avec des vignerons de renommée mondiale. Une équipe de spécialistes offre des services personnalisés et des expériences authentiques, tandis que le service de logistique transparent de Crurated garantit la qualité et la provenance des vins, en s'appuyant sur une technologie de blockchain novatrice et des conditions de conservation optimales. Pour en savoir plus sur Crurated, consultez le site crurated.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1505438/Crurated.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1505437/Crurated_Logo.jpg

Demandes de renseignements des médias :

Marianne Fabre-Lanvin

Marianne Fabre-Lanvin & Co.

[email protected]

Related Links

https://crurated.com



SOURCE Crurated