Lancement de Globe GOMO sur LotusFlare DNO Cloud

LotusFlare DNO Cloud sert désormais le système BSS entièrement numérique pour GOMO aux Philippines, soutenant près de 3 millions de clients GOMO. Les clients GOMO ont été migrés vers LotusFlare DNO Cloud en 5 heures, dans une fenêtre de maintenance préventive, par les équipes Globe et LotusFlare. Une application mobile GOMO Philippines mise à jour récemment a été développée et diffusée aux clients GOMO dans le cadre du processus de réinstallation d'une nouvelle plateforme BSS. LotusFlare DNO Cloud pour GOMO Philippines a été déployée, intégrée et testée dans un projet de 6 mois et fonctionne sur Amazon Web Services (AWS).

« La création de GOMO a été une étape clé dans la numérisation de la vie des Philippins, car elle a été l'une des premières marques de télécommunications entièrement numériques aux Philippines », a déclaré M. Darius Delgado, vice-président senior des activités mobiles des consommateurs. « Nous avons décidé de passer à LotusFlare DNO Cloud en raison de l'innovation et de l'agilité que cette solution offre. GOMO peut conceptualiser et lancer de nouvelles offres passionnantes et des services numériques pour nos clients en quelques minutes. Globe est satisfait non seulement des résultats commerciaux de ce projet, mais également de la façon dont les équipes Globe et LotusFlare ont travaillé en tant que véritables partenaires pour poursuivre la numérisation de la vie philippine. »

« Je tiens à remercier tous les habitants de Globe et de LotusFlare du monde entier qui se sont fortement investis et ont réussi à faire la transition de GOMO Philippines vers une base logicielle BSS entièrement numérique, permettant de fournir l'agilité nécessaire pour offrir une expérience numérique incroyable et enrichissante à la population des Philippines », a déclaré Sam Gadodia, PDG et cofondateur de LotusFlare. « LotusFlare est reconnaissante de son partenariat avec Globe et a hâte d'aider Globe à continuer de simplifier la technologie et l'expérience client. »

LotusFlare DNO Cloud permet à Globe de bénéficier d'une simplification, d'une rapidité et d'économies de coûts considérables. En regroupant la plateforme avec un partenaire de confiance, Globe a pu supprimer trois systèmes existants. Auparavant, le lancement de nouvelles offres exigeait des semaines d'efforts et des périodes de maintenance. Globe peut désormais procéder à des lancements en quelques minutes sans aucune fenêtre de maintenance. Globe et LotusFlare travailleront ensemble pour bâtir l'expérience des abonnés de niveau supérieur afin de faire de GOMO la meilleure marque numérique du marché.

