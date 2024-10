Lancement de groundcover sur la plateforme GCP, ou comment créer de nouvelles possibilités pour stimuler les performances et l'innovation du cloud

TEL AVIV, Israël, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- groundcover, une solution native cloud qui transforme l'observabilité grâce à la technologie eBPF, est ravie d'annoncer le lancement de sa plateforme d'observabilité sur le Google Cloud Marketplace. Cette évolution stratégique permet aux entreprises utilisant Google Kubernetes Engine (GKE) d'installer sans effort groundcover en tant que service géré, rationalisant ainsi l'observabilité de leurs applications natives cloud.

L'intégration de groundcover au GKE simplifie le processus de déploiement, garantissant que les clusters sont sécurisés et performants tout en minimisant le fardeau opérationnel de l'installation, de la configuration et des mises à jour continues. Ce lancement marque une expansion significative du support de l'environnement cloud de groundcover et renforce sa mission de révolutionner l'observabilité. En s'appuyant sur le capteur propriétaire eBPF de groundcover et l'architecture inCloud rentable qui permet aux données de ne jamais quitter le cloud de l'utilisateur, les organisations redéfinissent la façon de surveiller leurs environnements natifs cloud, en réduisant sensiblement les coûts et les ressources avec zéro changement de code et une couverture complète et prête à l'emploi.

La présence de groundcover sur Google Cloud Marketplace permet aux utilisateurs du GKE d'accéder facilement à ses outils d'observabilité avancés. Ce catalogue numérique de solutions logicielles permet à des millions d'utilisateurs de Google Cloud de trouver, évaluer et déployer rapidement groundcover, renforçant ainsi la fiabilité de la plateforme et son engagement à fournir la meilleure solution de contrôle des performances des applications.

Au fur et à mesure que les architectures applicatives évoluent et que les dépendances se multiplient, il devient essentiel d'obtenir des informations approfondies pour un dépannage efficace. Les utilisateurs de Kubernetes sont souvent confrontés à la complexité de l'instrumentation des applications, de la collecte de mesures et de la génération de journaux exploitables dans des environnements de microservices hautement distribués. Avec la demande croissante pour une meilleure observabilité de Kubernetes, eBPF est apparu comme une technologie qui change la donne et redéfinit la surveillance des applications au sein des clusters GKE. Le capteur au niveau du noyau de groundcover permet des performances inégalées, offrant une surveillance complète de la performance des applications sans perturber le code d'application existant.

En s'appuyant sur l'eBPF, groundcover fournit une plateforme d'observabilité complète qui apporte une valeur immédiate sans compromis sur l'échelle, la granularité ou le coût. Son architecture innovante collecte des données d'observabilité directement au niveau du noyau, ce qui permet aux utilisateurs de collecter instantanément des logs, des métriques et des traces avec eBPF, et de les stocker dans l'architecture inCloud, sur leur infrastructure, le tout géré par groundcover. Cette méthodologie rationalisée permet non seulement d'améliorer la couverture et la profondeur de l'observabilité, mais aussi de minimiser l'impact sur les performances du code d'application critique.

Il en résulte une approche rentable de l'observabilité, offrant une visibilité granulaire dans les clusters Google Kubernetes Engine.

« L'eBPF est essentiel pour les utilisateurs du GKE qui cherchent à mieux comprendre leurs applications et leur infrastructure », déclare Shahar Azulay, CEO et cofondateur de groundcover. « groundcover élimine le compromis visibilité/coût pour permettre aux équipes d'obtenir une observabilité complète sans dépasser les budgets. Avec Google Cloud comme partenaire, nous nous engageons à maximiser les solutions d'observabilité pour nos utilisateurs à une fraction des coûts traditionnels. »