Lancement de la Binance Card en Europe, qui fait le pont entre les cryptomonnaies et les paiements en débits.

Contrairement à la majorité des cartes dans le milieu des cryptomonnaies, qui sont des cartes prépayées nécessitant que les utilisateurs convertissent manuellement leur crypto en monnaie fiduciaire et qu'ils rechargent leur carte avant de l'utiliser pour des transactions, la Binance Card fonctionne comme votre carte de débit traditionnelle. Alimentée par la plateforme Swipe, la Binance Card permet aux biens numériques de rester dans leur forme native jusqu'à ce qu'une transaction au point de vente ait lieu, ce qui permet aux titulaires de la Binance Card de convertir et de faire des transactions avec des cryptomonnaies dans plus de 60 millions de points de vente dans le monde entier, sans problème.

Les utilisateurs de Binance Card pourront recharger leur portefeuille liés à leur carte directement à partir de leur portefeuille Binance Spot et choisir l'ordre de préférence pour débiter leurs actifs BTC, BNB, SXP et BUSD. La plateforme Swipe permettra à ces utilisateurs de conserver leur carte sous sa forme native dans leur portefeuille de carte et de ne la convertir en monnaie fiduciaire que lorsqu'une transaction est présentée. Cela permet aux commerçants en ligne et hors ligne d'utiliser leur carte Binance sans aucune difficulté, par simple "glissement" de leur carte.

"En fournissant un moyen tangible de faire des transactions, de convertir et de dépenser des

cryptos pour un usage quotidien, nous poursuivons notre mission de rendre les cryptomonnaies plus accessible au grand public. En donnant aux utilisateurs la possibilité de convertir et de dépenser leurs cryptos directement auprès des commerçants du monde entier, nous rendrons l'expérience de la cryptomonnaie plus transparente et plus applicable", a déclaré Changpeng Zhao (CZ), PDG de Binance. "Nous sommes impatients de mettre la Binance Card à la disposition des utilisateurs d'autres régions, et d'introduire de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience de la Binance Card grâce à notre partenariat avec Swipe".

"Nous sommes ravis de mettre enfin la Binance Card entre les mains de nos utilisateurs, afin qu'ils puissent commencer à utiliser leur crypto dans leur vie quotidienne", a déclaré Josh Goodbody, directeur de la croissance européenne chez Binance. "Nous considérons ce produit comme un élément essentiel de notre écosystème de services". Goodbody a également noté que "Binance est en train de créer un écosystème financier numérique ouvert à tous, qu'ils soient bancarisés ou non".

À partir du mois d'août, les utilisateurs de Binance basés dans l'Espace économique européen (EEE) pourront demander une Binance Card, les utilisateurs du Royaume-Uni suivront peu après. Les utilisateurs des régions où la Binance Card n'est pas encore disponible peuvent enregistrer leur intérêt sur card.binance.com

À propos de Binance

Binance est le premier fournisseur mondial de blockchain et d'infrastructures de cryptomonnaie, avec une gamme de produits financiers qui comprend le plus grand échange d'actifs numériques en volume. La plate-forme Binance, qui bénéficie de la confiance de millions de personnes dans le monde, a pour but d'accroître la liberté de l'argent pour les utilisateurs. Elle propose un portefeuille inégalé de produits et d'offres cryptographiques, notamment dans les domaines du commerce et de la finance, de l'éducation, des données et de la recherche, du bien social, de l'investissement et de l'incubation, de la décentralisation et des solutions d'infrastructure, etc. Pour plus d'informations, visitez le site : https://www.binance.com

À propos de Swipe

Swipe est une plateforme de portefeuille numérique et de carte de débit multi-actifs conçue pour permettre aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de dépenser leurs cryptomonnaies. Swipe a son siège aux Philippines et des opérations au Royaume-Uni qui servent les utilisateurs européens. La plateforme Swipe permet aux utilisateurs de dépenser des cryptomonnaies en temps réel sans avoir à convertir manuellement les transactions au préalable. Les utilisateurs peuvent également acheter/vendre des cryptomonnaies avec leurs comptes bancaires liés dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site : https://swipe.io

