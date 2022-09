Lancement de la campagne Geeetech THUNDER sur Kickstarter, imprimante 3D à grande vitesse jusqu'à 300 mm/s

SHENZHEN, Chine, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- À partir du 15 septembre, la nouvelle imprimante 3D THUNDER de Geeetech avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 300 mm/s est disponible en précommande sur Kickstarter . Les Super early birds bénéficieront d'un prix plancher.

Impression 3D à grande vitesse jusqu'à 300 mm/s

thunder kickstarter campaign starts

La plupart des imprimantes 3D traditionnelles FDM limitent la vitesse d'impression à 100 mm/s, mais Geeetech THUNDER permet aux utilisateurs d'atteindre une vitesse d'impression de 50 à 300 mm/s avec une accélération de 5000 mm/s² pour l'axe X et 4000 mm/s² pour l'axe Y. Elle permet de gagner de 30 à 70 % de temps d'impression selon la complexité du modèle. Elle est préréglée sur 4 modes : mode lent / mode normal / mode rapide / mode débridé. THUNDER dispose également d'un mode utilisateur qui permet aux utilisateurs de définir et de partager leurs paramètres personnalisés.

Des technologies innovantes pour une impression à grande vitesse

La vitesse incroyable de Geeetech THUNDER est obtenue par une construction entièrement métallique, un contrôle en boucle fermée sur l'axe X/Y, un algorithme de micrologiciel avancé, un mécanisme d'amortissement sur l'axe Y, 5 ventilateurs de refroidissement, un double contrôle CPU et un système d'extrusion efficace.

La conception entièrement métallique augmente le poids et réduit le centre de gravité de la machine, permettant une vitesse rapide et une accélération extrême. THUNDER a adopté un pilote en boucle fermée. Par rapport au pilote en boucle ouverte, le pilote en boucle fermée produit un couple plus important, surveille intelligemment le processus d'impression et réagit en temps réel, l'impression n'est pas facile à disloquer. Combiné avec la double commande CPU, THUNDER est capable de gérer efficacement les tâches.

Geeetech THUNDER a conçu une structure d'amortissement de l'axe Y, qui gère intelligemment le changement de vitesse et réduit largement le taux de vibration de l'imprimante, permettant un mouvement plus fluide du hotbed.

Pour supporter l'impression à grande vitesse, THUNDER a adopté une extrudeuse à double entraînement, une buse à grand volume et une tige chauffante pouvant atteindre 70 W. Pour un refroidissement puissant, THUNDER a conçu deux ventilateurs de refroidissement à haut volume en plus du ventilateur du bloc chauffant et a ajouté deux ventilateurs de refroidissement de pièces auxiliaires pour réaliser une impression monocouche à grande vitesse. Ces 4 ventilateurs peuvent être allumés en même temps pour permettre un refroidissement plus puissant.

Prix et disponibilité

Le prix de vente grand public de Geeetech THUNDER est de 699 $. THUNDER a subi des milliers de tests et est actuellement en production de masse. Les utilisateurs peuvent trouver les spécifications complètes de THUNDER ici . Une fois la campagne THUNDER sur Kickstarter terminée, Geeetech procédera aux premières expéditions début novembre.



Prix Réduction Super Early Birds 399 $ 42 % Early Birds 429 $ 38 % Kickstarter Popular 459 $ 34 % Kickstarter Special 499 $ 28 % Kickstarter Special Extra 529 $ 24 % Stretch Goal Special 599 $ 20 % Early Birds lot de 2 429 $ x 2 38 % Super Early Birds lot de 5 399 $ x 5 42 %

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1898457/image.jpg

SOURCE Geeetech