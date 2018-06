Lancement de la nouvelle plateforme européenne de prêts immobiliers commerciaux Starz Real Estate

Sightway Capital et David Arzi créent une plateforme axée sur les emprunteurs insuffisamment desservis

LONDRES, 26 juin 2018 /PRNewswire/ -- Starz Real Estate a annoncé aujourd'hui son lancement en tant que nouvelle plateforme de prêts immobiliers commerciaux (IC) afin de fournir des crédits aux marchés intermédiaires d'Europe. La plateforme Starz proposera des prêts à des emprunteurs pour des biens historiquement insuffisamment desservis par les prêteurs bancaires traditionnels. Les montants de prêts de Starz devraient atteindre 10 à 50 millions €, avec des ratios prêt-valeur jusqu'à 75 pour cent.

Starz est dirigée par les professionnels expérimentés du secteur David Arzi , président-directeur général de la plateforme, Heather Jones, directrice d'exploitation, et Limor Shilo, directrice du montage des prêts. L'équipe de direction de Starz possède collectivement plus de 70 années d'expérience dans le secteur de l'immobilier commercial.

La plateforme est sponsorisée par Sightway Capital, LP, une société de Two Sigma spécialisée dans le capital-investissement. La société s'appuie sur un état d'esprit et une approche flexible axés sur le capital, afin de bâtir des plateformes commerciales fructueuses aux côtés d'opérateurs et de partenaires stratégiques expérimentés.

« Nous sommes ravis de nous associer à David Arzi et à l'équipe de Starz pour lancer cette plateforme de prêts immobiliers commerciaux en Europe », a déclaré Wray Thorn, directeur des investissements chez Sightway Capital. « J'ai confiance en la capacité de David, Heather et Limor à diriger Starz et à capitaliser sur l'opportunité de bâtir une franchise significative sur ce marché.

M. Arzi possède plus de trente ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier commercial, ayant précédemment créé et dirigé l'activité de prêt immobilier aux États-Unis, ainsi que l'activité d'immobilier commercial en Europe chez Marathon Asset Management. Il est expérimenté dans la sélection, la structuration et la négociation de prêts immobiliers commerciaux, ainsi que dans l'analyse, la structuration et l'achat de titres adossés à des actifs et à des hypothèques.

« Je suis ravi de m'associer à Sightway à l'heure où nous lançons cette nouvelle plateforme innovante pour les emprunteurs immobiliers commerciaux », a déclaré M. Arzi. « Notre équipe expérimentée est parfaitement positionnée pour délivrer des solutions de financement conviviales pour les emprunteurs, dans les délais, sur ce marché insuffisamment desservi. »

La plateforme Starz entend fournir aux emprunteurs des prêts pour l'acquisition de biens, ainsi que des recapitalisations d'actifs existants. Starz est également en mesure de structurer des financements futurs pour l'amélioration et la mise en location de biens.

« Après la crise financière, de nombreux emprunteurs solvables ont été évincés du marché bancaire européen », a déclaré Brandon Johnson, partenaire d'investissement chez Sightway Capital. « Dans le même temps, les fondamentaux de marché sous-jacents soutiennent la demande continue en financement d'immobilier commercial. La stratégie de Starz consiste à répondre aux besoins de ces emprunteurs insuffisamment desservis. »

Deux dirigeants expérimentés dans le secteur immobilier accompagnent M. Arzi et l'équipe de direction de Starz.

Heather Jones a rejoint Starz après avoir occupé le poste de directrice d'exploitation chez Deutsche Bank AG sur sa plateforme européenne de prêts immobiliers commerciaux. Au cours de sa carrière de vingt ans, elle a exercé plusieurs fonctions de direction sur les marchés des prêts immobiliers commerciaux et du financement structuré. Mme Jones apporte avec elle une richesse d'expérience dans la création de processus de gestion efficace des transactions dans les délais, de gestion des pertes et profits ainsi que d'utilisation des capitaux, de coordination des efforts de conformité, et de communication avec les régulateurs.

Limor Shilo a rejoint Starz après avoir occupé le poste de directrice de l'émission des titres de créance chez Deutsche Bank AG, sur sa plateforme européenne de prêts immobiliers commerciaux. Elle y émettait, structurait et négociait des transactions de dettes immobilières commerciales à travers l'Europe, et a consolidé de solides relations avec plusieurs sociétés, fonds et courtiers d'investissement privé. Mme Shilo a émis pour plus de 2,0 milliards $ de nouveaux prêts dans différentes catégories d'actifs, notamment dans les domaines du développement, des bureaux provisoires, du détail, de l'hôtellerie, et des financements de prêts non productifs.

À propos de Starz Real Estate

Starz est une plateforme immobilière commerciale européenne dirigée par David Arzi, en partenariat avec Sightway Capital. La plateforme est axée sur le comblement d'un besoin sur le marché européen du financement immobilier commercial, au sein duquel les propriétaires de biens rencontrent des difficultés dans l'obtention de financements attractifs de manière efficace et dans les délais. Starz entend travailler avec des emprunteurs insuffisamment desservis par les prêteurs bancaires traditionnels, concernant des biens situés dans les plus grandes villes d'Europe occidentale.

En savoir plus sur www.starzrealestate.com

À propos de Sightway Capital

Sightway Capital est une société de Two Sigma spécialisée dans le capital-investissement. La société s'appuie sur un état d'esprit et une approche flexible axés sur le capital, afin de bâtir des plateformes commerciales fructueuses aux côtés d'opérateurs et de partenaires stratégiques expérimentés. Sightway cible les opportunités commerciales offrant à la fois des récompenses asymétriques en termes de risque et de la création de valeur pour les entreprises à long terme. La société recherche des opportunités au sein et autour de plusieurs secteurs intensifs en actifs, dans lesquels les équipes possèdent une expérience significative ainsi qu'un réseau de relations de longue date.

En savoir plus sur www.sightwaycapital.com

