Lancement de la plateforme de maison connectée RINGA pour accélérer le marché de la domotique en Europe

LONDRES et HONG KONG, 28 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Avec une croissance soutenue attendue sur le marché de la maison intelligente, les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs de services, les fabricants d'appareils et les marques de détail du monde entier peuvent désormais utiliser RINGA pour créer rapidement des solutions domotiques intégrées pour les marchés européens.

RINGA est une plate-forme de développement de maison intelligente qui permet de connecter une variété de dispositifs de l'Internet des objets (IoT) de la maison intelligente à une seule application.

Développée par China Mobile International (CMI), la solution RINGA comprend une plateforme SaaS (software-as-a-service) basée sur le cloud, une suite d'applications d'accès mobile et de multiples modules de communication IoT, ainsi que des appareils intelligents et des solutions à commande vocale.

L'intérêt pour les produits intelligents a explosé depuis le début de 2020, lorsque la pandémie a déplacé l'attention des gens vers leur environnement domestique. Les ventes d'appareils électroménagers intelligents et d'appareils de santé ont augmenté de 41 % sur les principaux marchés européens, selon une étude de la Société Allemande de Recherche sur la Consommation (GfK).[1] La société internationale de données IDC (International Data Corporation) prévoit que le marché européen de la maison intelligente atteindra près de 210 millions d'unités en 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 15 % de 2020 à 2025.[2]

« Alors que la numérisation intelligente continue de transformer les industries du monde entier, CMI a pris en compte la demande de solutions intégrées pour la maison intelligente qui sont rapides à commercialiser, évolutives et déployables à l'échelle mondiale. RINGA en est le résultat » a déclaré le Dr LIN Erwei, directeur et vice-président exécutif de CMI. « Nous nous attendons à voir la base installée des solutions de maison intelligente augmenter rapidement à travers l'Europe, car les consommateurs adoptent de plus en plus un style de vie numérique dans lequel les appareils seront connectes partout à l'avenir ».

RINGA aidera à répondre à cette demande croissante avec des solutions de maison intelligente de bout en bout qui permettent aux opérateurs et aux fournisseurs de services de connecter les marques de maison intelligente, les fabricants OEM et les détaillants pour améliorer l'expérience de la maison intelligente pour les consommateurs.

Une plateforme unique de solutions pour la maison intelligente

RINGA fonctionne sur une plateforme IoT ouverte développée par China Mobile, une solution cloud de plateforme en tant que service (PaaS) qui permet à l'écosystème de la maison intelligente de se réunir pour fournir aux consommateurs un accès unique à du matériel IoT intelligent et à des applications de bout en bout standardisées avec une connectivité unifiée.

Une gamme de capacités d'accès, telles que des modèles d'objets, des micrologiciels et des normes d'accès unifiées, est disponible sur la plateforme RINGA SaaS. Elle dispose également de riches capacités de cloud, notamment le développement d'équipements et d'appareils, le débogage de simulation, la liaison de scènes, les files d'attente de messages et les mises à jour technologiques over-the-air (OTA) à distance. Pour un développement rapide et facile des applications, RINGA prend en charge le contrôle des applications et l'API ouverte, ainsi que la connexion à une plateforme vocale tierce avec Amazon Alexa, Google Assistant et d'autres assistants vocaux populaires.

L'une des principales caractéristiques de RINGA est la plateforme de services intelligents offerte pour le développement de produits en ligne et la gestion des opérations. Les développeurs peuvent créer des appareils et gérer les produits, les opérations, le big data et plus encore via un portail Web unique. L'utilisation de cette plateforme de services aide les développeurs à accélérer le développement des produits et à résoudre les problèmes potentiels de maintenance et les défis opérationnels.

RINGA prend en charge les principales technologies de connectivité sans fil, notamment LTE Cat 1 et Narrowband IoT (NB-IoT), le système KNX-RF, le WiFi, le Bluetooth et bien plus encore.

Une large gamme d'appareils NB-IoT intelligents

Sous la marque RINGA, CMI propose également une gamme d'appareils intelligents qui combinent intelligence artificielle et technologies IoT. En tant que leader sur le marché des produits NB-IoT, CMI peut fournir une large gamme de solutions intelligentes à produit unique qui tirent parti de l'accès autonome au réseau NB-IoT. Cela évite de dépendre du Wifi domestique pour renforcer la sécurité et la fiabilité.

Le portefeuille de produits RINGA comprend actuellement des éclairages intelligents, des purificateurs d'air, des ventilateurs de chauffage / refroidissement, des détecteurs de fumée, des systèmes de sécurité, des capteurs de portes et de fenêtres et des dispositifs de santé, ainsi que des prises et des interrupteurs intelligents qui peuvent être utilisés pour contrôler d'autres lumières et appareils.

Pour de plus amples informations sur RINGA, veuillez consulter le site https://ringa.cmi.chinamobile.com/hewu/website/

[1] GfK Media Center: "Smart Home: Consumers show growing interest in voice-controlled products" (18 mars 2021)

[2] IDC Media Center: "European Smart Home Market Reached the Best Performance of the Year in 4Q20, says IDC" (12 avril 2021)

À propos de China Mobile International Limited

China Mobile International Limited (CMI) est une filiale en propriété exclusive de China Mobile, principalement responsable de l'exploitation des activités internationales de China Mobile. Afin de fournir de meilleurs services pour répondre à la demande croissante sur le marché des télécommunications internationales, China Mobile a créé une filiale, CMI, en décembre 2010. CMI dispose actuellement de plus de 70 ressources de câbles terrestres et sous-marins dans le monde, avec une bande passante de transmission internationale totale de plus de 98 T, et un total de 180 Points de présence (PoP) à l'étranger, 4 centres de données autonomes à l'étranger et plus de 8000 racks. Avec Hong Kong, en Chine, comme rampe de lancement, CMI a considérablement accéléré le développement mondial des IDC, créant un réseau solide pour la cloudification des centres de données.

S'appuyant sur le soutien solide de China Mobile, CMI est un partenaire de confiance qui fournit des services et des solutions de télécommunications internationales complètes aux entreprises, aux opérateurs et aux utilisateurs mobiles internationaux. Depuis son siège social à Hong Kong, en Chine, CMI a étendu sa présence dans 37 pays et régions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.cmi.chinamobile.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1583013/RINGA_Logo.jpg

SOURCE China Mobile International Limited (CMI)