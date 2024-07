Lancement de la première imprimante 3D collaborative créative à ultra-grande vitesse FLSUN T1

ZHENGZHOU, Chine, 15 juillet 2024 /PRNewswire/ -- FLSUN, pionnier mondial de l'impression 3D Delta, est ravi d'annoncer le lancement de sa Flsun T1. Pour célébrer ce lancement et rendre cette nouvelle technologie accessible à un plus large public, FLSUN proposera une offre spéciale exclusive de prévente le 15 juillet. Dernière née de la gamme d'imprimantes FDM 3d de FLSUN, la T1 est un modèle plus abordable mais qui offre ce qui ce fait de mieux en matière d'expérience utilisateur.

Vitesse d'impression rapide comme l'éclair

Grâce au kit d'extrémité chaude à haute température, à la nouvelle extrudeuse directe HT à double engrenage, au moteur à grande vitesse et au turbo ventilateur haute pression CPAP, la T1 atteint une vitesse d'impression maximale de 1 000 mm/s et une accélération de 30 000 mm/s², soit environ 2 fois plus rapide que ses homologues. Son débit maximal de 90 mm³/s est près de trois fois supérieur à celui des autres appareils de sa catégorie.

Plus de possibilités de créativité

La structure Delta garantit non seulement la stabilité et la précision, mais permet également une plus grande surface d'impression. Avec un volume de construction de 260 x 260 x 330 mm, la T1 est capable de créer des pièces plus grandes ou plusieurs pièces à la fois, vous offrant ainsi plus de possibilités de création. L'imprimante est également livrée avec le logiciel FlsunSlicer, mis au point par la marque, qui vous donne un accès complet aux paramètres d'impression 3D et vous permet de créer vos propres fichiers au sein du système.

Système collaboratif convivial

Un système collaboratif facilite grandement l'utilisation d'une imprimante et permet vraiment de garder les mains libres. La T1 utilise deux capteurs — un capteur de poids et un capteur de pression — pour une mise à niveau précise du lit par simple pression d'un bouton. Une caméra IA intégrée, qui peut être montée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'imprimante, permet de surveiller l'impression en temps réel et de prendre des photos en accéléré de n'importe quel angle. En outre, l'algorithme optimisé de mise en forme des entrées garantit des surfaces de modèle lisses et impeccables en réduisant les vibrations au minimum.

Prix et disponibilité

La T1 de FLSUN sera disponible dans la boutique officielle de la marque du 15 juillet 2024 au 31 juillet 2024 avec un prix de prévente à partir de 499 $.

ÉTATS-UNIS : https://us.store.flsun3d.com/products/flsun-t1

UE: https://eu.store.flsun3d.com/products/flsun-t1

CA: https://ca.store.flsun3d.com/products/flsun-t1

AU: https://au.store.flsun3d.com/products/flsun-t1

À propos de FLSUN

FLSUN, dont le siège se trouve à Zhengzhou, en Chine, est un leader mondial de l'impression 3D qui s'est donné pour mission d'aider tout un chacun à donner vie à ses idées. Nos produits comprennent des imprimantes FDM , des accessoires, des filaments et des logiciels d'impression 3D intuitifs. Nos utilisateurs sont des bricoleurs, des passionnés, des fabricants, des ingénieurs, des concepteurs, des professionnels de la santé, des architectes, etc. Les imprimantes de FLSUN sont désormais importées à l'échelle mondiale dans plus de 150 pays et régions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2456989/825_400.jpg