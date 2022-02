Lancement de la série Redmi Note 11 sur Goboo : Offre spéciale assortie de services supplémentaires

Le Redmi Note 11S et le Redmi Note 11 sont tous deux dotés d'un écran AMOLED lumineux d'une clarté FHD+, et fonctionnent avec un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz, offrant ainsi une expérience visuelle immersive.

Choisissez le Redmi Note 11 pour profiter d'un téléphone incroyable à usage quotidien au meilleur prix, doté d'un processeur Snapdragon® 680, d'un superbe écran et d'un processeur écoénergétique. De plus, sa puissante batterie peut être rechargée à 100 % en seulement 61 minutes grâce à la recharge rapide Pro 33W.

Pour les amateurs de photos, le Redmi Note 11S offre une expérience de prise de vue incroyable grâce au puissant processeur MediaTek Helio G96 et à un appareil photo de référence de 108 Mpx. Et ce, sans parler de la batterie de 5000mAh et de la recharge rapide Pro 33W.

Le Redmi Note 11 et le Redmi Note 11S sont tous deux disponibles sur Goboo, à partir du 17 février.

Fondée en 2020, Goboo a pour mission de créer une plateforme de commerce électronique efficace, précise et professionnelle pour offrir aux consommateurs du marché européen des produits de technologie intelligente de la meilleure qualité, expédiés depuis des entrepôts européens et qui arrivent en seulement 2 à 7 jours, y compris la livraison le lendemain en Espagne. Goboo offre une livraison gratuite, des retours sans condition sous 14 jours et une garantie de 2 ans sur tous les produits vendus.

Goboo lance la série Redmi Note 11 le 18 février à 13h00 (UTC+1)

Prix final de la campagne de promotion de la série Redmi Note 11 : à partir de 159 euros (*Le prix final varie selon le marché)

Les clients ont la possibilité de gagner un coupon et un Mi Band 6 gratuit à l'achat du nouveau smartphone.

Il s'agit d'une offre à durée limitée.

Pour acheter maintenant ou en savoir plus, consultez le site https://www.goboo.com/promotion/redmi-note-11-series-launch?utm_source=PRnewsire&utm_medium=pr&utm_campaign=Note11

