Lancement de la version 6.2 NoxPlayer avec des améliorations de l'optimisation, de la compatibilité et de la stabilité

NoxPlayer 6.2.0.0 a amélioré son environnement d'émulation et offre aux utilisateurs une meilleure expérience d'exploitation. Celle-ci offre aux joueurs un jeu plus fluide et un fonctionnement plus pratique. De plus, les applications peuvent s'exécuter plus rapidement. En outre, la vitesse de démarrage du système et la vitesse de chargement de l'application ont été grandement améliorées.

Exploitation optimisée

La partie la plus impressionnante de la mise à jour NoxPlayer 6.2.0.0 est le nouveau mode « Battle Royale ». La nouvelle édition, qui se base sur l'accélération de la fonction de la souris de Windows, offre une fonction de perspective de mise au point minutieuse de la souris. De plus, la fonction F à une touche est rendue possible dans différentes scènes, ce qui est similaire à l'expérience de jeu FPS dans un jeu client.

Poids léger

NoxPlayer 6.2.0.0 a créé un environnement d'exploitation plus léger pour les applications en réduisant la présence de l'émulateur dans l'unité centrale de traitement, la mémoire et la mémoire graphique. En bref, l'espace requis des ressources est réduit. Cela ne résulte pas que la mémoire libre réduite est si petite que le système se bloque et que l'ordinateur doit être redémarré.

Compatibilité plus forte

L'émulateur Android NoxPlayer 6.2.0.0, qui est doté d'une gamme de compatibilité plus étendue, peut être configuré pour répondre aux besoins des ordinateurs des utilisateurs et le mode de démarrage peut être automatiquement sélectionné pour s'aligner sur les besoins des utilisateurs. Même les utilisateurs avec des ordinateurs à faible configuration peuvent également utiliser cet émulateur. En particulier, l'émulateur est compatible avec toute édition de Windows ainsi que tous les jeux et applications. Il peut directement commencer à fonctionner même sans la deuxième compilation.

Une expérience « rester en ligne » plus stable

La nouvelle édition a réduit la présence de ressources et de mémoire graphique afin que les utilisateurs puissent rester en ligne plus longtemps et pour réduire la consommation de mémoire graphique. Cette mise à jour peut résoudre les problèmes rencontrés dans les versions précédentes.

L'émulateur Android joue un rôle de plus en plus important dans les jeux mobiles. NoxPlayer travaille durement pour améliorer ses fonctions et imposer la cadence du marché.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/710298/NoxPlayer.jpg

SOURCE NOX