Lancement de STARlet-AIOS de Seegene : Le système tout-en-un répond à un besoin crucial de tests PCR en temps réel entièrement automatisés et à haut débit

Un véritable système de diagnostic moléculaire 'de l'échantillon à la réponse' conçu pour les tests à haut débit, offrant un flux de travail efficace et transparent pour les laboratoires cliniques

Utilise les technologies brevetées de Seegene en matière de PCR en temps réel à haut niveau de multiplexage pour fournir des valeurs seuils de cycle « réelles » pour les différents agents pathogènes dans un seul canal.

Incorpore la vaste gamme de diagnostics moléculaires de Seegene pour les tests syndromiques, pour la détection du SRAS-CoV-2 et des variantes.

SÉOUL (Corée du Sud), 28 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), leader sud-coréen du diagnostic moléculaire (MDx), répond aux besoins des petits, moyens et grands hôpitaux et des laboratoires COVID-19 avec son STARlet-AIOS entièrement automatisé : All-in-One System (AIOS) (Système tout-en-un). Dévoilé pour la première fois lors de l'AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo d'Atlanta en 2021, le système modulaire prend en charge un flux de travail PCR à « mains libres », automatisant tout, de l'extraction d'acide nucléique à l'interprétation des résultats. Cela peut aider les sites à accroître leur capacité d'analyse tout en allégeant le fardeau du personnel de laboratoire et hospitalier.

« Seegene a joué un rôle crucial dans la réponse mondiale à la pandémie de COVID-19, en grande partie grâce à notre stratégie axée sur l'avenir. Nous avons agi rapidement dès le premier jour, en mettant au point un test fiable pour le nouveau coronavirus, puis en passant à des tests multiplexés capables de détecter les variantes émergentes du SRAS-CoV-2 », a déclaré le Dr Jong-Yoon Chun, fondateur et PDG de Seegene. « À l'avenir, le besoin le plus pressant en matière de diagnostic sera celui de systèmes automatisés rentables et à haut débit, capables d'éliminer les derniers goulets d'étranglement en matière de tests. Notre système tout-en-un répond précisément à ce besoin d'hôpitaux et de laboratoires de toutes tailles. »

Plus de 3,75 milliards de personnes dans le monde ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19. À mesure que le nombre de cas quotidiens et de décès diminue, de nombreux pays assouplissent leurs restrictions et se préparent à vivre avec le virus. Pour le faire en toute sécurité, il faudra une surveillance continue, des tests PCR précis et des délais d'exécution rapides.

La conception modulaire de STARlet-AIOS : Le système tout-en-un réunit deux instruments autonomes – le STARlet IVD et le système de PCR en temps réel CFX96™ Dx – avec un bras robotisé conçu sur mesure. Cette ingénierie unique permet aux clients d'acheter le système AIOS complet ou d'intégrer les instruments Seegene déjà utilisés. Grâce à sa conception compacte et intuitive, l'AIOS est accessible aux hôpitaux et cliniques de petite et moyenne taille, ainsi qu'aux grandes organisations.

Le portefeuille actuel de Seegene, qui comprend un vaste menu de tests incluant des tests gastro-intestinaux, HPV, IST, respiratoires ainsi qu'une série de tests SARS-CoV-2 détectant un large éventail de variants (à savoir, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, kappa, Lambda, Mu, etc.), peut être traité à l'aide de l'AIOS. Le système sera également compatible avec les nouveaux essais et la STATION MOBILE de Seegene, une initiative novatrice de laboratoire sur roues qui offre une capacité d'essai de masse aux collectivités qui, autrement, n'auraient pas l'infrastructure nécessaire.

Entre-temps, la société prévoit d'introduire Allplex™ Respiratory Virus Master Assay, fin 2021, un test syndromique à un seul tube qui peut faire la différence entre COVID-19 et d'autres grands pathogènes respiratoires courants, tels que la grippe, le VRS, l'adénovirus, le parainfluenza, le métapneumovirus, le rhinovirus humain. L'introduction du nouvel essai aidera les médecins à traiter les cas plus efficacement, en différenciant les agents pathogènes responsables de la COVID-19 et les virus respiratoires de la grippe courante, qui peuvent survenir en période hivernale.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.