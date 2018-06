Il s'agit de la première ICO menée par une société financière bien établie et connue : Alice Lhabouz est la présidente du groupe Trecento SAS et de Trecento AM, une société de gestion réglementée qu'elle a fondée en 2011 et qui gère 200 millions d'euros d'actifs. un portefeuille de près de 200 millions d'euros.

Avec le lancement de Trecento Blockchain Capital, Alice Lhabouz a pour ambition de s'imposer comme chef de file dans le monde de la blockchain en offrant aux investisseurs institutionnels et privés un accès à des fonds diversifiés dans un cadre sécurisé et réglementé.

Trecento Blockchain Capital déploiera une approche d'investissement à 360 degrés, couvrant toutes les opportunités et tout le cycle d'investissement lié à cette technologie. La société propose quatre fonds stratégiques correspondant à différents types de stratégie d'investissement :

Fonds ICO – Investissement dans des sociétés innovantes collectant des fonds lors de la « vente privée » (en amont)

Cryptotrading et fonds d'arbitrage – Trading de cryptomonnaies et d'actifs numériques

Capital de risque – Prise de participation dans des startups développant des solutions de rupture autour de la blockchain

Fonds de fonds – Investissement dans des fonds spécialisés actifs dans les cryptomonnaies et les sociétés de la blockchain

Alice Lhabouz, PDG, a commenté cette création : « Le marché de la blockchain représente une fantastique opportunité pour les professionnels de l'investissement. Il y a aujourd'hui plus de 250 fonds de couverture dans l'espace de la blockchain et des cryptomonnaies, contre 55 en août 2017. Mais la plupart d'entre eux manquent d'expérience dans la gestion active. Et nombre d'entre eux sont basés dans des pays exotiques où ils n'ont aucune obligation de se conformer aux règles en matière de gestion des risques, de transparence, d'éthique ou de conflits d'intérêts. A contrario, Trecento Blockchain Capital agira en Suisse sur un marché développé et réglementé, sous l'autorité future de la FINMA. »

Basée à Genève, Trecento Blockchain Capital bénéficie de l'expertise de Trecento AM, classée parmi les « 1000 sociétés à la plus forte croissance en Europe » par le Financial Times et figurant également parmi les « Champions de la croissance » du journal Les Échos pour la deuxième année consécutive.

Avec deux grands fonds d'investissement spécialisés dans les technologies de pointe (santé et robotique), Trecento AM gère près de 200 millions d'euros pour des investisseurs institutionnels.

Pour plus d'informations concernant l'ICO de Trecento Blockchain Capital, consultez https://ico.trecento-blockchain.capital/.

