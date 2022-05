Lancement de WANdisco Edge to Cloud pour activer les données IoT à grande échelle

La solution d'activation des données rend les ensembles de données IoT à croissance rapide utilisables dans n'importe quel cloud avec une vitesse et une échelle inégalées

SAN RAMON, Calif., 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- Les données des appareils connectés sont piégées à la périphérie, ce qui limite considérablement la valeur qu'elles peuvent créer

pour les entreprises. Aujourd'hui, WANdiscoⓇ Edge to Cloud, la solution d'activation des données IoT, est lancée pour permettre le transfert efficace d'exaoctets de données Edge pour une utilisation dans n'importe quel environnement cloud. Cette solution unique en son genre connecte directement le stockage de données IoT à des applications d'IA, d'apprentissage automatique et d'analyse basées sur le cloud, permettant à chaque point de données généré par capteur d'ajouter de la valeur commerciale et d'être monétisé.

Le volume d'appareils connectés dans le monde devrait atteindre 24,6 milliards d'ici 2025, chaque appareil générant un flux ininterrompu de données vers son centre de données périphérique le plus proche. Le transfert de ces données vers le cloud est le seul moyen pour les entreprises disposant de milliers de centres de périphérie d'analyser collectivement les données des capteurs, un processus long et fastidieux qui peut prendre plusieurs années et coûter des millions de dollars.

« Donner un sens à toutes vos données IoT est une opportunité de génération pour les entreprises. C'est ce qui transformera les entreprises de secteurs comme la fabrication, les télécommunications, l'énergie et les services publics, les soins de santé et l'automobile en entreprises de données », a déclaré David Richards, cofondateur et PDG de WANdisco. « Mais avec des capteurs dans presque tout, 78 % des responsables de données affirment que la croissance des données dépasse l'analyse. Elles sont piégées à la périphérie, et les données piégées signifient des revenus piégés. Edge to Cloud accélère le traitement de ces données, à grande échelle, exactement là où elles doivent être pour avoir un impact. »

Edge to Cloud évolue pour prendre en charge les plus grands ensembles de données IoT au monde. Une entreprise manufacturière multinationale au service de l'industrie du transport utilise la solution pour activer des exaoctets de données de capteurs de véhicules. Edge to Cloud déplace plusieurs pétaoctets de données par jour, sur un exaoctet de données par an. Pour mettre cela en perspective : tous les mots jamais prononcés par l'humanité sont estimés à cinq exaoctets.

Les principaux facteurs de différenciation de WANdisco Edge to Cloud comprennent :

L'automatisation : automatisez le déplacement des données IoT et de fichiers à grande échelle sur les systèmes de périphérie, les centres de données et des clouds publics.

: automatisez le déplacement des données IoT et de fichiers à grande échelle sur les systèmes de périphérie, les centres de données et des clouds publics. L'évolutivité : évoluez horizontalement pour prendre en charge n'importe quelle taille de données et tirez pleinement parti de la bande passante du réseau.

: évoluez horizontalement pour prendre en charge n'importe quelle taille de données et tirez pleinement parti de la bande passante du réseau. La flexibilité : profitez d'une liberté de choix pour déplacer des données vers n'importe quel cloud public, tirer parti de plusieurs clouds et éviter le verrouillage des fournisseurs.

Edge to Cloud repose sur la plateforme d'activation des données de WANdisco qui permet la migration continue des données entre les systèmes de périphérie, les centres de données sur site et les environnements de cloud public avec une vitesse et une échelle inégalées, et sans perturbation ou risque commercial. Pour en savoir plus sur l'intégration de la solution Edge to Cloud dans votre infrastructure informatique, cliquez ici . Pour en savoir plus sur la plateforme d'activation des données de WANdisco, visitez WANdisco.com.

À propos de WANdisco

WANdisco est la première et la seule plateforme d'activation de données permettant d'accélérer la transformation numérique à grande échelle. WANdisco rend les données infinies exploitables dans les clouds et les entreprises en temps réel. Les clients de WANdisco libèrent la valeur commerciale du cloud sans temps d'arrêt, perte de données ou perturbation pour alimenter l'IA et l'apprentissage automatique, créer de nouveaux services et transformer les entreprises. Pour en savoir plus sur WANdisco, visitez www.wandisco.com.

Contact pour les médias

LaunchSquad pour WANdisco

[email protected]

SOURCE WANdisco