Lancement de yoose® au printemps 2024 : un mini rasoir pour la nouvelle génération

SHENZHEN, Chine, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- En tant que marque « portable à la mode » créée par des designers et des artistes de premier plan, yoose® se consacre à la fusion harmonieuse de la culture des tendances et de la technologie industrielle afin de présenter des produits miniatures, plus portables et imprégnés d'un sens plus aigu du design et de la qualité. L'événement de printemps de yoose dévoile aujourd'hui trois nouveaux produits pour les utilisateurs.

Le MINI 2.0, qui reprend les cinq couleurs d'origine, introduit deux nouvelles variantes de couleurs : blanc lin et bleu Klein. Sa finition métallique lumineuse dégage une brillance unique et éblouissante, mettant en valeur l'expression personnelle et les attitudes de style de vie avec différentes couleurs. Équipé d'un moteur sans balai de 8 000 tr/min, il présente une force d'entraînement accrue de 33 %, ainsi qu'un maillage de lames plus fin, des interstices plus larges et une tête de lame ajustée à 360°, garantissant un rasage vraiment rapide et minutieux. Grâce à ses deux batteries de 400 mAh, il assure une autonomie de 30 jours, ce qui permet de se raser n'importe où et n'importe quand.

La série MINI Cube, le premier kit de soins pour hommes 3-en-1 de yoose, répond aux besoins de rasage, de coupe des poils du nez et de nettoyage du visage. Passer d'articles individuels tels que les cigarettes, les téléphones portables et les clés de voiture à un kit de soins tout-en-un représente une nouvelle tendance en matière d'articles essentiels pour les hommes branchés à la maison et en déplacement. Avec son corps en alliage arrondi et son design de la taille d'une balle de golf, il offre une portabilité ultime, répondant aux besoins de toilettage des utilisateurs, que ce soit en voiture, en voyage d'affaires ou en vacances.

yoose présente sa série originale de sèche-cheveux haute vitesse en forme de 7, avec un design révolutionnaire de soufflerie aérodynamique sans obstruction en forme de 7. S'éloignant de l'esthétique traditionnelle des sèche-cheveux rapides en forme de marteau, il est 36 % plus léger que les sèche-cheveux conventionnels. Associé à des buses d'écoulement d'air profilées, il s'adapte à différentes coiffures. Avec un moteur à grande vitesse de 110 000 rotations par minute et 200 millions d'ions négatifs, il marque la fin des cheveux secs et frisottants. Il se décline également en trois couleurs : bleu, rose et blanc, rompant ainsi avec les schémas de couleurs traditionnels pour s'adapter aux préférences des différentes personnalités.

Ces produits seront disponibles à la mi-avril.

À propos de yoose

Vision de la marque : individualité ultime, tendances actuelles

Valeur de la marque : yoose s'engage à fournir aux utilisateurs du monde entier des produits de soins personnels de haute qualité, plus petits, plus tendance et plus portables, grâce à un design original et à une technologie de production exquise. yoose ose innover avec des designs différents et avant-gardistes, créant ainsi davantage de produits pour les consommateurs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://yoosetech.com