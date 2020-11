Lancement des parfums officiels Formule 1® par Designer Parfums et Formule 1® : la F1® Fragrances Engineered Collection

La F1 Fragrances Engineered Collection fusionne des ingrédients de nouvelle génération avec d'autres éléments plus classiques, avec des parfums innovants et audacieux. Inspiré par la passion, la technologie de pointe et l'éclat de la Formule 1, chaque parfum raconte son propre récit de courage, de performance, de détermination, d'intrépidité et de victoire.

La collection incarne le rugissement des moteurs, la tension de la grille de départ, la bravoure des pilotes et les célébrations de la victoire sur le podium, un moment qui soulève plus d'un demi-milliard de fans de Formule 1 dans le monde entier.

Une première dans l'industrie du parfum : la F1 Fragrances Engineered Collection a été conçue à l'aide de la dernière technologie d'impression 3D par synthèse de lumière numérique. Le designer visionnaire Ross Lovegrove a créé un exosquelette recherché et saisissant à base de résine technopolymère. Celui-ci abrite l'élégante bouteille de parfum aérodynamique inspirée des lignes raffinées du châssis d'une voiture de F1.

Les fans peuvent choisir parmi cinq parfums sophistiqués, chacun évoquant les frissons et l'exaltation d'une course de F1. Comptant des parfums classiques ainsi que des fragrances audacieuses, la collection F1 Engineered Collection est harmonieusement orchestrée par des maîtres-parfumeurs parmi les meilleurs au monde : Emilie Coppermann, Alexandra Carlin, Aliénor Massenet, Louise Turner, Fabrice Pellegrin et Pierre Gueros.

La collection comprend :

PRECIOUS METTLE

Inspiré par les moments qui PRÉCÈDENT LA COURSE et incarnent le COURAGE des pilotes.

Le parfum rend hommage aux courageux pionniers de la F1, des preneurs de risques aux nerfs d'acier qui ont risqué leur vie. Precious Mettle est un parfum frais, intense, boisé et empreint d'une touche métallique qui éveille le sens du courage. Après une note d'agrumes vivifiants, il enchaîne avec une fraîcheur cristallisante et la touche argentée et métallique du poivre rose et de l'élémi. La chaleur minérale de l'ambroxan crée une sensation d'apesanteur enrichie par les notes boisées et audacieuses de l'akigalawood.

TURN 1

Évoque la PERFORMANCE féroce des pilotes lors du PREMIER VIRAGE de la course.

Recréant le parfum qui plane dans les airs lors d'un Grand Prix de Formule 1, Turn 1 honore la performance, l'endurance et la détermination des pilotes tandis qu'ils négocient le premier virage et qu'ils subissent la force du moteur et la tension émotionnelle du moment. Le parfum présente une composition avant-gardiste, avec le mélange inimitable du caoutchouc brûlant, de la pluie et de l'asphalte salé. Après une note dynamique de poivre rose et de mandarine, on ressent des notes profondes du patchouli et du cuir.

OVERTAKE 320

Imagine la concentration et la PASSION des pilotes lorsqu'ils dépassent leur adversaire à GRANDE VITESSE.

Inspiré par la montée d'adrénaline et la concentration des dépassements dans les virages exigeants, Overtake 320 présente une composition chaleureuse et épicée propulsée par un mélange ardent de cannelle et de bergamote. Des notes de poivre métallique et de fève tonka viennent ensuite présenter un contraste chaleureux et énergisant. Fusionnées avec une version surprenante de l'arôme de l'iris, elles apportent une touche innovante et dynamique qui donne une toute nouvelle tournure à cet ambré classique. L'arôme des épices et des bois sombres caramélisés rend ce parfum encore plus intense.

NEEEUM WHITE

Représente la victoire à portée de main, le pilote attaque LA DERNIÈRE LIGNE DROITE avec INTRÉPIDITÉ et détermination.

Neeeum White rend hommage à l'intrépidité des héros de F1 lorsqu'ils atteignent la dernière ligne droite. Un parfum avec un cocktail audacieux d'épices, des notes contrastées entre poivre noir corsé et fraîcheur du genévrier. La profondeur du narcisse est tempérée par la douceur et la minéralité de l'iris. La fragrance bascule ensuite vers une riche fusion de cuir élégant et du tonkalactone doré. Une nouvelle interprétation audacieuse de l'accord fougère.

CARBON REIGN

Célèbre la VICTOIRE sur le podium aux yeux du monde entier.

Inspiré par l'éclat de la victoire après une course intense, un moment célébré par toute l'équipe, dont chaque membre a rendu la victoire possible. Le parfum capture la joie des célébrations avec une fragrance vibrante et énergique basée sur un accord de champagne, d'ambre sec et de bois. Les notes effervescentes d'agrumes sont dynamisées par l'arôme électrisant du poivre de Timut. Le parfum du géranium apporte ensuite luminosité et fraîcheur, avant d'être allégé par la feuille de violette et les facettes riches et contrastantes du bois de santal et de l'ambrocénide.

Découvrez la collection F1 Engineered Collection

Precious Mettle, Turn 1, Overtake 320, Neeeum White et Carbon Reign : cinq parfums, chacun vendu dans un flacon métallisé de 75 ml et un exosquelette imprimé en 3D au prix de 225 €

En vente sur f1fragrances.com. Les parfums seront d'abord expédiés au Royaume-Uni et en Europe ; une livraison dans le monde entier sera proposée par la suite.

Les cinq parfums seront également disponibles sous forme d'échantillons, dans un ensemble de cinq flacons de 1,5 ml d'eau de parfum, permettant aux clients de les tester à la maison. Une fois qu'ils ont choisi leur parfum préféré, les clients peuvent bénéficier d'une remise égale au coût de l'ensemble d'échantillons lors de l'achat d'un flacon 75ml sur f1fragrances.com.

Vous en saurez plus en cliquant sur www.f1fragrances.com

social media: #f1fragrances @f1 @desginerparfums

Contact médias : Marion Ferg, [email protected] - 0049 179 5453733

Digital press kit: https://www.dropbox.com/sh/p4xjonrlmwgkdwm/AADfz3T_BWi_ZkjCPtIRbOR9a?dl=0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1333874/F1_Fragrances_Engineered_Collection.jpg PDF-https://mma.prnewswire.com/media/1333895/F1_Engineered_Press_Release_English_pdf.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/885344/Designer_Parfums_Logo.jpg

SOURCE SA Designer Parfums Ltd