LANCEMENT DU CONCOURS XPRIZE WATER SCARCITY POUR DÉVERROUILLER L'ABONDANCE DES MERS ET DES OCÉANS DE LA TERRE

Le concours, d'une durée de cinq ans et d'une valeur de 150 millions de dollars, est doté d'un prix de 119 millions de dollars visant à mettre en place de nouvelles solutions de dessalement afin d'améliorer l'accès à l'eau propre dans le monde

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- XPRIZE, leader mondial dans la conception et l'organisation de concours incitatifs à grande échelle visant à relever les grands défis de l'humanité, lance aujourd'hui XPRIZE Water Scarcity. Rendu possible par un investissement de 150 millions de dollars de la part de l'Initiative Mohamed bin Zayed pour l'eau, ce concours mondial d'une durée de cinq ans, doté d'un prix de 119 millions de dollars, est conçu pour favoriser l'accès généralisé à l'eau propre en créant des solutions de dessalement d'eau de mer fiables, durables et abordables. Les équipes en compétition s'efforceront de développer des technologies capables d'élargir de manière responsable l'accès à l'eau contenue dans les mers et les océans de la Terre, afin d'avoir un impact positif sur des milliards de personnes dans le monde et de créer un monde où l'eau propre est plus équitablement disponible et durablement abondante.

L'eau est essentielle à la vie sur Terre. 70 % de notre planète est recouverte d'eau, mais pratiquement tous les habitants de la planète subissent une forme ou une autre de stress hydrique ; à l'heure actuelle, seulement 0,5 % de l'eau de notre planète est disponible pour subvenir aux besoins de 8 milliards de personnes. Alors que nos réserves d'eau douce diminuent rapidement en raison de divers facteurs, notamment le changement climatique et l'impact des utilisations agricoles et industrielles, de nombreuses grandes villes du monde approchent du « jour zéro » — le jour où l'on estime que leurs réserves d'eau seront épuisées. En conséquence, les populations sont confrontées à la menace d'un rationnement plus strict de l'eau, à des problèmes d'assainissement et d'hygiène, à des dommages environnementaux et économiques, ainsi qu'à des conflits autour des ressources.

Les mers et les océans renfermant plus de 96 % de l'eau de la planète, le dessalement de l'eau de mer est devenu une option de plus en plus intéressante pour assurer un accès fiable à l'eau aux pays et aux communautés du monde entier. Cependant, les technologies de dessalement actuelles ne sont ni assez efficaces, ni assez abordables, ni assez durables pour générer de l'eau propre à l'échelle qui sera nécessaire pour faire face à la pénurie d'eau qui s'aggrave rapidement dans le monde entier. Les usines de dessalement actuelles utilisent principalement des combustibles fossiles et des matériaux de traitement de l'eau qui soulèvent des préoccupations en matière de durabilité, tandis que les processus d'extraction de l'eau et de production de saumure peuvent avoir un impact négatif sur les écosystèmes marins vulnérables.

« Alors qu'un petit nombre de pays utilisent des solutions de dessalement avancées pour fournir de l'eau propre à leurs citoyens, l'innovation dans le domaine du dessalement de l'eau de mer a largement stagné ; les solutions actuelles restent trop chères et ne peuvent pas être étendues d'une manière rentable et qui pourrait bénéficier de manière significative à la majorité du monde, a déclaré Anousheh Ansari, directrice générale de XPRIZE. Le monde a besoin d'une avancée décisive pour faire du dessalement une solution plus rentable et plus durable qui pourrait être adoptée plus largement dans le monde, permettant ainsi aux populations et à l'environnement de prospérer. »

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, président de l'Initiative Mohamed bin Zayed pour l'eau, a déclaré : « La pénurie croissante d'eau est une menace de plus en plus importante pour la sécurité et la prospérité mondiales, qui exige une réponse claire et coordonnée de la part de la communauté internationale. La création de XPRIZE Water Scarcity est conforme à l'ambition de l'Initiative Mohamed bin Zayed pour l'eau, à savoir de faire de la pénurie d'eau une priorité mondiale et aider à accélérer le développement et le déploiement de nouvelles solutions transformatrices à ce défi urgent. »

XPRIZE Water Scarcity est le premier concours de ce type axé sur une révolution dans les systèmes de dessalement à cette échelle. Le prix encourage les équipes concurrentes à créer de nouvelles solutions nettement plus abordables, plus fiables, plus durables sur le plan environnemental et plus résistantes aux changements climatiques que les méthodes existantes. Les équipes repenseront les systèmes, les méthodes et les matériaux de dessalement afin de trouver des moyens de fournir une eau plus sûre, plus fiable, plus abordable et plus durable pour soutenir les centres de population à croissance rapide et d'autres communautés dans le monde.

« Alors que la demande mondiale d'eau devrait dépasser l'offre de 40 % d'ici 2030, ce concours ne pouvait pas mieux tomber. Nous sommes convaincus que ce prix permettra d'amorcer un changement radical dans les efforts de dessalement pour aider à résoudre la pénurie mondiale d'eau, a déclaré Lauren Greenlee, vice-présidente exécutive de Food + Water + Waste chez XPRIZE. Nous savons que les découvertes peuvent venir de n'importe où, et en nous concentrant sur l'innovation au niveau des systèmes et sur des critères flexibles, parallèlement à l'exploration de nouveaux matériaux, notre objectif est d'élargir les apports d'une grande variété de domaines et d'évaluer toutes les solutions possibles. »

« Le dessalement est sur le point de connaître une croissance considérable au XXIe siècle, à mesure que les communautés, les industries et les pays diversifient leurs sources d'approvisionnement en eau et rendent leurs systèmes d'eau plus résistants aux changements climatiques, a déclaré Peter S. Fiske, directeur exécutif de la National Alliance for Water Innovation. En attirant des innovateurs du monde entier pour qu'ils s'attachent à rendre le dessalement plus économe en énergie, plus rentable et plus respectueux de l'environnement, je suis convaincu que XPRIZE Water Scarcity entraînera une explosion de l'innovation et une réduction des coûts pour cette technologie essentielle. »

« Des systèmes de dessalement durables et abordables sont essentiels pour sécuriser les sources d'eau douce dans le monde entier et pallier la pénurie mondiale d'eau, a déclaré Shannon McCarthy, secrétaire générale de l'International Desalination and Reuse Association. Je suis convaincue que la dynamique du concours XPRIZE pour lutter contre la pénurie d'eau donnera lieu à des innovations révolutionnaires dans la communauté du dessalement de l'eau et à des avancées nécessaires pour relever les défis liés à l'eau qui s'accélèrent dans le monde entier et pour garantir un accès à l'eau pour tous. »

Ce concours polyvalent s'articule autour d'un volet central visant à repenser le système de dessalement. L'équipe gagnante produira de manière fiable et durable un million de litres d'eau potable par jour (1 000 m3/j) à partir d'eau de mer au coût le plus bas possible, inférieur à un seuil cible, pour garantir l'accessibilité mondiale, sur une période d'un an ; une quantité suffisante pour subvenir aux besoins de 10 000 personnes (sur la base des normes de l'OMS). La piste Novel Membrane Materials continuera de rechercher la membrane idéale pour réduire le coût de production de l'eau et accroître sa fiabilité et sa durabilité, ouvrant ainsi la voie à un allongement de la durée de vie des usines existantes de dessalement de l'eau de mer par osmose inverse.

Le sponsor principal du concours XPRIZE Water Scarcity est l'Initiative Mohamed bin Zayed pour l'eau, qui se consacre à la sensibilisation à la pénurie d'eau et à lui donner une plus grande priorité dans l'agenda international, tout en accélérant le développement, les essais et le déploiement à grande échelle de solutions technologiques transformatrices et durables pour relever ce défi mondial.

À propos de XPRIZE

XPRIZE est un leader mondial établi dans la conception, le lancement et l'organisation de concours à grande échelle visant à résoudre les plus grands défis de l'humanité. Notre modèle unique démocratise l'innovation en encourageant les solutions participatives scientifiquement viables afin de créer un avenir plus équitable et plus prospère pour tous. Pour faire un don, obtenir plus d'informations ou rejoindre une équipe, rendez-vous sur xprize.org.

À propos de l'Initiative Mohamed bin Zayed pour l'eau

L'Initiative Mohamed bin Zayed pour l'eau (MBZWI) s'engage à mener une action coordonnée pour faire face à la menace croissante de pénurie d'eau dans le monde. Fondée par Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, la MBZWI cherche à sensibiliser à la pénurie d'eau et lui donner une plus grande priorité dans l'agenda mondial, tout en exploitant la puissance de l'investissement ciblé, d'une innovation technologique accélérée et d'une coopération internationale élargie pour relever ce défi dans l'intérêt des générations actuelles et futures.

