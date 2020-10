Lancement du journal « Azerbaijan in Focus » en pleine aggravation de la crise au Nagorny Karabakh

LONDRES, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Aujurd'hui a eu lieu le lancement d'un nouveau journal prometteur et opportun axé sur le Caucase, alors que la région est empêtrée dans les affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle du Nagorny Karabakh.

Azerbaijan in Focus est un journal en anglais accessible sur différentes plateformes qui couvrira un large éventail de sujets, notamment la politique, les affaires, l'économie, l'énergie, la culture, les voyages, l'histoire, les livres et l'éducation.

« Ce journal vient combler un créneau de marché inexploité, car il s'adresse à un nombre croissant de lecteurs intéressés par ce pays dynamique et laïc qui est sur le point de se transformer, a expliqué l'éditeur Taleh Baghiyev. Il publiera des reportages, des varia, des articles de fond et des éditoriaux d'auteurs azerbaïdjanais et occidentaux, d'universitaires et d'autres experts. »

Alors que le lancement du portail en ligne ( www.azerfocus.com ) a lieu aujourd'hui, appuyé par un contenu vidéo et une couverture sur les réseaux sociaux importants, à partir de 2021, le journal sera publié tous les mois en exemplaire papier et distribué dans les grandes villes européennes.

Selon M. Baghiyev, l'idée du Azerbaijan in Focus découle de l'encouragement à être plus actifs dans le domaine de l'information formulé par la première vice-présidente de l'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, à l'intention de ses concitoyens et amis du pays. « Les voix de vérité du journal permettent de repérer les falsifications de l'histoire et d'empêcher la propagation de matériaux absolument sans fondement, délibérément faux et provocateurs », a déclaré la vice-présidente Aliyeva dans une interview récente, ajoutant : « Il est désormais possible de transmettre les réalités de l'Azerbaïdjan au monde grâce à leur objectivité et à leur professionnalisme. »

« Azerbaijan in Focus découle directement de la demande de la première vice-présidente d'un engagement accru pendant cette période cruciale pour notre pays, a indiqué le rédacteur en chef Neil Watson. Étant l'une des premières plateformes médiatiques spécialisées sur l'Azerbaïdjan basée au Royaume-Uni, nous voulons bâtir une équipe solide de journalistes, chercheurs et académiciens afin de devenir la voix de la justice pour l'Azerbaïdjan. Nous nous efforcerons activement de corriger les informations trompeuses et fausses, tout en fournissant du contenu impartial, juste et captivant. »

Au cours des dernières semaines, l'escalade militaire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a atteint des niveaux sans précédent depuis le début de l'occupation arménienne du Nagorny Karabakh et de sept quartiers environnants, il y a près de trente ans. Malgré quatre résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies demandant le retrait immédiat des forces armées arméniennes, 20 % du territoire azerbaïdjanais demeure occupé par l'Arménie.

« Depuis près de 30 ans, l'Arménie n'a pas rempli ses obligations en vertu du droit international. En fait, comme l'a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, notre pays se bat sur ses propres terres pour restaurer son intégrité territoriale », a déclaré M. Baghiyev, auteur de nombreux livres sur le sujet, dont The Armenian Question In The Caucasus et Khojaly Tragedy: An International View.

