Lancement du modèle Hi3D V3.0, le premier générateur 3D par IA disponible dans le commerce à afficher une définition de 2 048³ voxels, avec 48 heures d'accès gratuit pour tous

PÉKIN, 18 août 2026 /PRNewswire/ -- Hi3D, la plateforme tout en un de création 3D basée sur l'IA, annonce le lancement du modèle Hi3D V3.0, le premier générateur 3D par IA disponible dans le commerce doté d'une définition de 2 048³ voxels.

Afin de faire découvrir à tous les capacités de haute fidélité du modèle, Hi3D propose un accès gratuit à la version V3.0 sur le site Hi3D pendant 48 heures, du 19 août 2026 au 20 août 2026, avec des abonnements annuels bénéficiant d'une réduction de 70 %.

Trois niveaux de perfectionnement

Une définition à haute fidélité (2 048³ voxels)

Avec une définition de 2048³ voxels, le modèle Hi3D V3.0 préserve les structures complexes même à des niveaux de zoom extrêmes pour offrir des détails nets sans les effets de fusion et de lissage observés à des définitions inférieures.

La version améliorée Hi3D V3.0 permet d'imprimer séparément de petits éléments adjacents sans les fusionner, de reproduire des gravures peu profondes et des reliefs de surface, ainsi que de réaliser des structures complexes telles que des parois fines ou des surplombs sans support.

Une intégration structurelle globale

Le raisonnement spatial avancé du modèle Hi3D V3.0 garantit une géométrie précise et une exactitude structurelle sous tous les angles, y compris dans les zones masquées et entre des objets qui se croisent, afin d'obtenir des structures stables et bien étayées en vues arrière et latérale.

Une limite maximale pour les textures en définition 8K

La sortie de textures atteint une définition maximale de 8K grâce à l'algorithme de complétion UV mis au point en interne par Hi3D. Cela se traduit par des contours de motifs plus nets, des transitions de couleurs plus harmonieuses et des ornements plus raffinés.

Hi3D propose également :

Un créateur de modèles 3D : plateforme 3D tout en un fondée sur l'IA pour la conversion d'images en modèles 3D, la texturation, le découpage de modèles et l'exportation vers plusieurs formats.

: plateforme 3D tout en un fondée sur l'IA pour la conversion d'images en modèles 3D, la texturation, le découpage de modèles et l'exportation vers plusieurs formats. Le passage de l'image au modèle 3D : transformation d'images 2D en modèles 3D détaillés destinés aux jeux vidéo, au design, à l'art et à l'impression 3D.

: transformation d'images 2D en modèles 3D détaillés destinés aux jeux vidéo, au design, à l'art et à l'impression 3D. La texturation par IA : génération de textures prêtes à l'emploi pour des modèles 3D non texturés.

: génération de textures prêtes à l'emploi pour des modèles 3D non texturés. Le découpage pour l'impression 3D : division des modèles en parties imprimables et ajout de connecteurs pour l'assemblage.

division des modèles en parties imprimables et ajout de connecteurs pour l'assemblage. L'impression 3D multicolore : conversion des modèles texturés en zones de couleur afin de permettre une impression multicolore compatible.

Une mise à niveau complète vers des normes intersectorielles

De nombreux domaines utilisent des ressources 3D à haute définition : l'impression 3D, les jeux vidéo et le cinéma, l'art numérique, la joaillerie et la mode, le design industriel, le tourisme et l'éducation, entre autres. Hi3D ne se contente pas de résoudre une seule étape dans un seul secteur d'activité. En faisant progresser les capacités de modélisation sous plusieurs angles, Hi3D réduit les obstacles à la création de contenus 3D de qualité à tous les niveaux pour combler le fossé entre génération par IA et production finale.

Fenêtre de lancement de 48 heures

Date : 19 août 2026 (0 h 00 UTC)-20 août 2026 (24 h 00 UTC)

19 août 2026 (0 h 00 UTC)-20 août 2026 (24 h 00 UTC) Où : Hi3D

Offre : accès gratuit à la version V3.0 pendant 48 heures, et 70 % de réduction sur les abonnements annuels

À propos de Hi3D

Hi3D est une plateforme tout en un de création 3D basée sur l'IA.