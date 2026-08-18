Hi3D V3.0 se lanza con 48 horas de acceso gratuito para todos

-Hi3D V3.0, el primer modelo 3D con IA disponible comercialmente y con una resolución de 2048³ voxel, se lanza con 48 horas de acceso gratuito para todos

BEIJING, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Hi3D, la plataforma integral de creación 3D con IA, anuncia el lanzamiento de Hi3D V3.0, el primer modelo 3D con IA disponible comercialmente con una resolución de 2048³ voxel.

Para que todos puedan experimentar las capacidades de alta fidelidad de Hi3D V3.0, Hi3D ofrece acceso gratuito a la versión 3.0 durante 48 horas, del 19 al 20 de agosto de 2026, en Hi3D, con un 70 % de descuento en los planes anuales.

Mejora triple

Resolución de alta fidelidad a nivel de 2048³ voxel

Con una resolución de 2048³ voxel, Hi3D V3.0 conserva estructuras complejas incluso con niveles de zoom extremos, logrando detalles nítidos sin la fusión ni el suavizado que se producen en resoluciones inferiores.

La reconstrucción mejorada permite a Hi3D V3.0 construir componentes pequeños y adyacentes por separado sin fusionarlos, capturar grabados poco profundos y relieves superficiales, y construir estructuras complejas como paredes delgadas y voladizos sin soporte.

Integración estructural integral

El avanzado razonamiento espacial de Hi3D V3.0 da como resultado una geometría precisa y una gran exactitud estructural desde cualquier ángulo, incluyendo áreas ocluidas y objetos que se intersecan, logrando estructuras estables y bien soportadas en vistas traseras y laterales.

Un techo de texturas con resolución 8K

La salida de texturas aumenta a una resolución máxima de 8K gracias al algoritmo de mapeado UV desarrollado por Hi3D. Esto se traduce en bordes de patrones más nítidos, transiciones de color más suaves y una ornamentación más fina.

Hi3D también ofrece:

Creador de modelos 3D : Una plataforma 3D con IA todo en uno para convertir imágenes en 3D, texturizar, dividir modelos y exportar en múltiples formatos.

: Una plataforma 3D con IA todo en uno para convertir imágenes en 3D, texturizar, dividir modelos y exportar en múltiples formatos. Modelo imagen a 3D : Convierte imágenes 2D en modelos 3D detallados para videojuegos, diseño, arte e impresión 3D.

: Convierte imágenes 2D en modelos 3D detallados para videojuegos, diseño, arte e impresión 3D. Texturizado con IA : Genera texturas listas para producción a partir de modelos 3D sin texturizar.

: Genera texturas listas para producción a partir de modelos 3D sin texturizar. División para impresión 3D: Divide los modelos en piezas imprimibles y añade conectores para su ensamblaje.

Divide los modelos en piezas imprimibles y añade conectores para su ensamblaje. Impresión 3D multicolor: Convierte los modelos texturizados en regiones de color para una impresión multicolor compatible.

Una actualización integral a estándares intersectoriales

Innumerables campos utilizan recursos 3D de alta resolución: impresión 3D, videojuegos y cine, arte digital, joyería y moda, diseño industrial, turismo y educación, entre otros. Hi3D resuelve múltiples problemas en diversas industrias. Al mejorar la capacidad de modelado desde múltiples perspectivas, facilita el acceso a contenido 3D de alta calidad en todos los ámbitos, acortando la brecha entre la generación por IA y la producción final.

Ventana de lanzamiento de 48 horas

Cuándo: 19 de agosto de 2026 (00:00 UTC) –20 de agosto de 2026 (24:00 UTC)

19 de agosto de 2026 (00:00 UTC) –20 de agosto de 2026 (24:00 UTC) Dónde: Hi3D

Oferta: Acceso gratuito a la versión 3.0 durante 48 horas, además de un 70 % de descuento en los planes anuales.

Acerca de Hi3D

Hi3D es una plataforma de creación 3D con IA todo en uno.