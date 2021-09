Lancement du premier référentiel mondial de données sur les maladies pulmonaires interstitielles grâce à une collaboration entre le monde universitaire et l'industrie

Très attendue, la base de données de l'Open Source Imaging Consortium (OSIC) est pilotée par des experts mondiaux en pneumologie, radiologie et intelligence artificielle, et est la plus diversifiée et la plus importante pour les maladies pulmonaires fibrotiques rares

HOLLAND, Michigan, 7 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Open Source Imaging Consortium (OSIC) a annoncé aujourd'hui le lancement de son référentiel mondial, doté de nombreuses données, de scanners HRCT anonymisés et d'informations cliniques concernant les maladies pulmonaires interstitielles (MPI). Cette base de données, première du genre, est la plus grande et la plus diversifiée au monde, avec une pléthore de données cliniques et d'imagerie du monde réel, à la fois multiethniques et multicentriques. Le OSIC Data Repository currently houses close to 1,500 anonymized and quality-controlled scans with accompanying data, and has an additional 5,000 in the quality control queue. Il est en bonne voie pour atteindre son objectif de 15 000 scans anonymes, accessibles aux membres de l'OSIC, d'ici le premier trimestre 2022.

L'OSIC - un effort de coopération mondial, 501(c)(3), à but non lucratif, entre le monde universitaire, l'industrie et les groupes de défense des patients - a été créé pour permettre des avancées rapides, en open source, dans la lutte contre la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), les ILD fibrosantes et d'autres maladies respiratoires, y compris les affections emphysémateuses. Des radiologues, des cliniciens, des informaticiens et des concurrents industriels du monde entier ont collaboré pendant près de trois ans au développement de la base de données elle-même, et travaillent ensemble pour faire progresser les biomarqueurs d'imagerie numérique afin d'établir un diagnostic, un pronostic et une prédiction de la réponse à un traitement précis basés sur l'imagerie. Tous les algorithmes créés par l'OSIC seront mis en libre accès pour le bénéfice des patients du monde entier.

« La mise en place du référentiel OSIC a été une collaboration au sens propre du terme, avec des personnes de différentes disciplines, organisations et pays qui ont uni leurs efforts au nom des patients du monde entier. Cette capacité à collecter et à organiser des données cliniques et d'imagerie anonymes provenant du monde entier est l'avenir de la science clinique », a déclaré le Dr Kevin Brown, responsable de la pneumologie à la National Jewish Health et à l'OSIC. « Nous avons vu des efforts de ce type pour les maladies courantes, mais rien de tel pour les maladies rares. Au fur et à mesure que la base de données OSIC s'enrichira et que nous en tirerons des enseignements, il en résultera une amélioration réelle et substantielle de notre capacité à établir un diagnostic précoce, à prédire les résultats et à mesurer les réponses aux traitements. »

« Ces dernières années, nous avons assisté à des développements fulgurants dans l'analyse avancée de l'imagerie médicale, mais un obstacle majeur à l'exploitation de cette technologie utilisée pour étudier la fibrose pulmonaire est le manque de grands référentiels d'imagerie diversifiés nécessaires à l'entraînement informatique », a déclaré le Dr Simon Walsh, National Heart and Lung Institute, Imperial College London et responsable de la radiologie de l'OSIC. « L'OSIC répond à ce besoin non satisfait en fournissant aux chercheurs les données nécessaires au développement d'applications basées sur l'IA pour améliorer les soins aux patients et faciliter la médecine de précision. Pouvoir prédire de manière fiable comment la fibrose pulmonaire va évoluer chez un patient permettrait aux médecins de mettre en place un traitement approprié le plus tôt possible et de ralentir la progression de la maladie. Cela reste l'un des défis les plus urgents pour une prise en charge efficace des patients atteints de maladies pulmonaires fibrotiques. »

Le Référentiel de données de l'OSIC a été construit avec des images et des données cliniques provenant de diverses sources, et chaque scan a été anonymisé avec un contrôle de qualité personnel et automatisé. L'organisation recherche des scans supplémentaires auprès d'agences gouvernementales, de groupes de défense des patients, et par le biais de la sensibilisation directe des patients. La base de données a été vérifiée par deux entreprises mondiales de protection de la vie privée GDPR/HIPAA, a reçu l'approbation de l'IRB central et de l'IRB de plusieurs institutions, et sera gérée en conformité avec toutes les lois, réglementations, consentements et restrictions connexes applicables en matière de protection de la vie privée.

« L'avenir de la recherche médicale dépend fortement de notre capacité à rassembler des quantités importantes de données et à les mettre à disposition pour une investigation scientifique détaillée et ouverte. C'est un moment de fierté que l'OSIC soit à l'avant-garde de ce mouvement », a déclaré le Dr David Barber, University College London & OSIC computational science lead. « Les données sont l'essence du progrès scientifique et le Dépôt de données OSIC contient déjà des données préliminaires suffisamment riches pour mieux comprendre les causes des maladies, ce qui conduit à de meilleurs traitements et résultats pour les patients. »

L'OSIC est dirigé par des experts en la matière, les docteurs Kevin Brown, Simon Walsh et David Barber. Il est également soutenu par une liste impressionnante d'institutions membres et de partenaires mondiaux, dont l'American Lung Association, EU-IPFF, PF Warriors, Action for Pulmonary Fibrosis, Boehringer Ingelheim, Siemens Healthineers, CSL Behring, Galapagos, FLUIDDA, Brainomix, National Jewish Health, National and Kapodistrian University of Athens, Université de Lyon, Hospices Civils de Lyon, University of Vienna, National Hospital Organization Kinki-Chuo Chest Medical Center, Royal Brompton and Harefield Foundation Trust, University of Arizona College of Medicine – Phoenix, Pavilhão Pereira Filho – Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, The Research Institute of St. Joe's Hamilton, Thirona, Universita di Genova, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, VIDA Diagnostics, et imvaria.

Pour rester au courant des dernières nouvelles de l'OSIC, visitez OSICILD.org ou suivez l'organisation sur Twitter @OSICild.

